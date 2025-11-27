MAGA posilňuje kontakty s európskou krajnou pravicou, Francúzsko sa obáva vplyvu na prezidentské voľby

Varovanie prichádza v čase, keď krajne pravicové strany posilňujú naprieč Európou.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
France National Rally Raid
Predseda Národného združenia Jordan Bardella. Foto: AP Photo/Antonin Utz
Hnutie „Make America Great Again“ (MAGA) amerického prezidenta USA Donalda Trumpa posilňuje kontakty s francúzskou krajnou pravicou, upozorňujú francúzske úrady s tým, že sa obávajú možného vplyvu na prezidentské voľby v roku 2027.

„Reálne“ obavy

Varovanie prichádza v čase, keď krajne pravicové strany posilňujú naprieč Európou. Vo Francúzsku má Národné združenie (RN) najväčšiu šancu získať prezidentský úrad v roku 2027. Podľa bezpečnostného zdroja síce neexistuje dôkaz o koordinovanej kampani zo strany MAGA, no obavy z jeho vplyvu sú „reálne“.

Prezident americkej Heritage Foundation Kevin Roberts, ktorý má veľký vplyv na Trumpove politické rozhodnutia, tento rok navštívil Paríž, kde sa stretol s lídrami francúzskej pravice. Podpredseda RN Louis Aliot uviedol, že majú spoločné témy ako boj proti migrácii či kritika „woke“ kultúry, no dodal, že MAGA spája patriotizmus s náboženstvom, čo je pre RN cudzie.

Menšia náklonnosť k ideológii

Podľa francúzskeho diplomatického zdroja je Národné združenie ideológii MAGA naklonené menej než nacionalistické strany v Nemecku či Veľkej Británii, kde AfD a Reform UK „sú vo väčšom súlade s agendou MAGA“.

Podľa expertky na dezinformácie Niny Jankowicz sa americké konzervatívne hnutie v druhom Trumpovom mandáte otvorenejšie zameriava na kontakty s európskou krajnou pravicou. Viceprezident JD Vance kritizoval Nemecko za obmedzenia voči AfD a USA vyčítali Británii postihy za príspevky o migrantoch.

