Maďarsko opäť odložilo hlasovanie o vstupe Švédska a Fínska do NATO, podľa Orbána šíria „nehorázne lži“

Maďarsko opäť odložilo hlasovanie o ratifikácií žiadostí Švédska a Fínska o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Vyplýva to z aktualizovaného harmonogramu zverejneného vo štvrtok na webovej stránke Národného zhromaždenia.

Neschválil žiadosti severských krajín

Odklad, ktorý posúva hlasovanie na parlamentnú schôdzu začínajúcu sa 20. marca, prichádza v čase, keď Maďarsko zostáva spolu s Tureckom posledným členom aliancie, ktorý ešte neschválil žiadosti severských krajín.

Populistický maďarský premiér Viktor Orbán sa vyjadril, že on osobne je za to, aby sa krajiny pripojili k NATO, no zároveň tvrdí, že vlády v Štokholme a Helsinkách šíria o Maďarsku „nehorázne lži“, čo vyvolalo medzi poslancami jeho strany pochybnosti o tom, či by mali ich žiadosti odobriť.

Maďarsko vyšle parlamentnú delegáciu

„Nie je od nich správne žiadať nás, aby sme ich vzali medzi seba, zatiaľ čo šíria nehorázne lži o Maďarsku, o právnom štáte v Maďarsku, o našej demokracii a tunajšom živote. Ako môže niekto chcieť byť naším spojencom vo vojenskom systéme, zatiaľ čo nehanebne šíri lži o Maďarsku? Tak sa zastavme na priateľské slovo a spýtajme sa ich, ako je to možné,“ skonštatoval.

V rozhlasovom rozhovore z 24. februára Orbán potvrdil, že Maďarsko vyšle do Švédska a Fínska parlamentnú delegáciu, ktorá bude požadovať „vysvetlenia“ týchto záležitostí predtým, ako budú v parlamente hlasovať o ich členstve v NATO.

Neustále odklady maďarského hlasovania od júla 2022 frustrujú Európsku úniu aj zástupcov maďarskej opozície.