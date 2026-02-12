Macron nazval Muska „predotovaným chlapíkom“, odpoveď na seba nenechala čakať

Francúzsky prezidentEmmanuel Macron počas stredajšieho samitu v belgickom meste Antverpy kritizoval Elona Muska za údajné prehnané štátne dotácie, ktoré americký podnikateľ podľa neho dostáva. Macron tieto dotácie uviedol ako príklad, prečo je potrebné, aby Európska únia masívne investovala a používala spoločné financovanie s cieľom podporiť európsky priemysel.
Podpora z verejných zdrojov
Prezident Macron poukázal na to, že aj keď je v USA veľa súkromných investícií, existuje aj výrazná podpora z verejných zdrojov. „Každý je fascinovaný Starlinkom… Ale ak ste realistický, pán Musk je pravdepodobne jedným z tých, ktorí mali v kapse najviac miliárd dolárov amerických daňových poplatníkov v rámci dotácií,“ povedal Macron.
Nazval ho „prehnane dotovaným“ a označil tento prístup za „super-inovatívny“. Dodal tiež, že viac spoločných dlhopisov EÚ je jedinou cestou, ako konkurovať ekonomicky superveľmociam ako USA a Čína.
Európsky priemysel
Elon Musk na tieto slová rýchlo reagoval na svojej sociálnej sieti X, ktorú vlastní. Uviedol, že európske štáty dotujú svoj priemysel viac než USA a ak sa zrátajú všetky vládne financie, ktoré Tesla a SpaceX kedy dostali, predstavujú len približne 1 % z celkovej hodnoty týchto spoločností. „Naproti tomu v prípade hlavných amerických a európskych leteckých spoločností financovanie zo strany štátov presahuje 100 % ich hodnoty,“ dodal Musk.
Týmto slovným výmenám predchádzalo Macronovo vyzvanie na podporu európskeho priemyslu a zreteľ na potrebu vzájomného financovania v rámci Európskej únie, aby mohla konkurovať globálnym ekonomickým veľmociam.