Európski lídri a šéfovia firiem vyzvali v Antverpách na obnovu konkurencieschopnosti priemyslu

V belgických Antverpách sa v stredu uskutočnilo strategické stretnutie približne 500 výkonných riaditeľov veľkých európskych priemyselných podnikov, podnikateľských skupín a odborových organizácií s európskymi lídrami. Cieľom rokovaní bolo definovať cestu k obnoveniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a podpore kvalitných pracovných miest.
Na podujatí sa zúčastnili predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík, výkonní podpredsedovia Komisie Stéphane Séjourné a Teresa Riberová aj eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra.
Neformálny samit
Pred štvrtkovým neformálnym summitom lídrov Únie sa stretli aj signatári takzvanej Antverpskej deklarácie, ktorí zastupujú približne 1 300 podnikov, združení a odborov.
Rokovania sa zúčastnili aj belgický premiér Bart De Wever, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, odchádzajúci holandský premiér Dick Schoof či rakúsky kancelár Christian Stocker. Spoločne vyzvali na oživenie európskej priemyselnej základne.
Práca pre Európanov
Signatári apelovali na prijatie urgentných opatrení v troch oblastiach: zníženie energetických a uhlíkových nákladov, podpora férových obchodných dohôd a lepší prístup k financovaniu, ako aj podpora nákupu európskych výrobkov.
Hojsík zdôraznil, že európsky priemysel podporuje smerovanie ku klimatickej neutralite. „Európa chce prosperovať zo zelenej transformácie a silný priemysel je kľúčový. Potrebuje jasnú podporu, nie prekážky,“ uviedol.
Kritizoval vysoké ceny energií, slabé využívanie prostriedkov z emisného systému a rozdrobenosť jednotného trhu, ktorá podľa neho obmedzuje prístup firiem ku kapitálu a brzdí rast. „Nákup európskych výrobkov znamená prácu pre Európanov,“ dodal.