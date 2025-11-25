Macron: Francúzsko nesmie byť slabé pred hrozbou, ktorú predstavuje Rusko

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Francúzsko nesmie prejavovať „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe, ktorú predstavuje Rusko. „Ak sa chceme brániť, my Francúzi musíme ukázať, že nie sme slabí pred mocou, ktorá nás najviac ohrozuje,“ povedal Macron v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL.
Macron by mal koncom týždňa oznámiť zavedenie dobrovoľnej vojenskej služby v krajine. Francúzsko zrušilo povinnú vojenskú službu v roku 1997. Pre RTL uviedol, že vo štvrtok oznámi „premenu národnej služby na novú formu“, ale ďalšie podrobnosti neuviedol.
Podľa zdroja oboznámeného so situáciou, ktorý hovoril pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity, plán počíta v prvom roku s výcvikom dvoch až troch tisíc ľudí. Cieľom je postupne zvýšiť počet záujemcov až na päťdesiattisíc ročne.
Macron však zdôraznil, že Francúzsko nemá v úmysle posielať svojich mladých ľudí na front. „Je absolútne nevyhnutné hneď na úvod rozptýliť akékoľvek nejasné predstavy, že by sme chceli posielať našu mládež na Ukrajinu,“ uviedol francúzsky prezident.
Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva
Náčelník francúzskeho generálneho štábu Fabien Mandon minulý týždeň vyvolal znepokojenie, keď povedal, že krajina sa musí pripraviť na to, že môže „prísť o svoje deti“ v súvislosti s hrozbou, ktorú predstavuje Rusko. Macron v reakcii na to povedal, že komentáre boli „prekrútené“ a „vytrhnuté z kontextu“. „Vojaci, ktorí sa dobrovoľne hlásia do armády, prinášajú obete, ale tvrdiť, že všetci Francúzi budú obetovaní, je nezmysel,“ dodal.