Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva

„Nikto nemôže za Ukrajincov povedať, aké územné ústupky sú ochotní urobiť,“ vyhlásil francúzsky prezident.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: SITA/AP
Francúzsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Francúzsko

Americký plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine obsahuje prvky, ktoré stoja za diskusiu, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred akoukoľvek „kapituláciou“ Kyjeva.

Chceme mier. Ale nie mier, ktorý by bol v podstate kapituláciou, ktorý by dostal Ukrajinu do nemožnej situácie, ktorá by dala Rusku všetku slobodu pokračovať ďalej, a to aj do iných európskych (krajín),“ povedal Macron pre utorkové vysielanie rozhlasovej stanice RTL.

Podľa Macrona je americký plán na ukončenie konfliktu krokom „správnym smerom“ s „prvkami“, o ktorých by sa malo „diskutovať, rokovať, zlepšovať“.

To, čo je predložené, nám dáva predstavu o tom, čo je pre Rusov prijateľné,“ povedal. Zdôraznil však, že Ukrajinci sú „jediní“, ktorí môžu súhlasiť s podmienkami stanovenými v pláne. „Nikto nemôže za Ukrajincov povedať, aké územné ústupky sú ochotní urobiť,“ vyhlásil francúzsky prezident.

Viac k osobe: Emmanuel Macron
Okruhy tém: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk