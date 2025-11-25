Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva

Americký plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine obsahuje prvky, ktoré stoja za diskusiu, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred akoukoľvek „kapituláciou“ Kyjeva.
„Chceme mier. Ale nie mier, ktorý by bol v podstate kapituláciou, ktorý by dostal Ukrajinu do nemožnej situácie, ktorá by dala Rusku všetku slobodu pokračovať ďalej, a to aj do iných európskych (krajín),“ povedal Macron pre utorkové vysielanie rozhlasovej stanice RTL.
Podľa Macrona je americký plán na ukončenie konfliktu krokom „správnym smerom“ s „prvkami“, o ktorých by sa malo „diskutovať, rokovať, zlepšovať“.
Trumpov mierový plán chce Kremeľ zneužiť na stopnutie amerických sankcií, tvrdí Kallasová
„To, čo je predložené, nám dáva predstavu o tom, čo je pre Rusov prijateľné,“ povedal. Zdôraznil však, že Ukrajinci sú „jediní“, ktorí môžu súhlasiť s podmienkami stanovenými v pláne. „Nikto nemôže za Ukrajincov povedať, aké územné ústupky sú ochotní urobiť,“ vyhlásil francúzsky prezident.