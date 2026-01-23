Ľuptákovi praskli nervy. Po chybách rozhodcu verejne kritizoval komisiu a žiada o ich odstúpenie - VIDEO

Duel 40. kola Tipsport extraligy medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom sa skončil 3:2, hoci v 55. minúte ešte viedli hostia o jeden presný zásah.
Majiteľovi klubu z Liptova Róbertovi Ľuptákovi sa nepáčili verdikty rozhodcov. V 58. minúte rozhodca Vladimír Baluška nesprávne udelil dvojminútový trest za zdržiavanie hry, keď sa hráč hostí Erik Flood po prebratí puku v obrannom pásme pošmykol a posunul bránku.
Aj keď „vlci“ v presilovej hre neskórovali, len šesť sekúnd po nej strelili víťazný gól, ktorý rozhodol o tom, že tri body zostanú pod Dubňom.
Slovan bol suverénny v Trenčíne, Spišiaci prerušili päťzápasovú víťaznú sériu Zvolena - VIDEO
Len jeden moment
Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) potvrdila, že vylúčenie bolo nesprávne a Baluška dostal trest na jeden súboj.
Ľuptákovi to však nestačilo a na sociálnej sieti venoval komisii otvorený list, v ktorom otvorene vyjadril svoju frustráciu. „Obdržali sme od Vás rozhodnutie a musíme s rozhorčením konštatovať, že sme zhrození a šokovaní!“
Píše sa tam, že v stretnutí bolo niekoľko sporných momentov a to v neprospech HK32 Liptovský Mikuláš. „A vy ste klubu oznámili, že idete potrestať rozhodcu za jeden sporný moment? Takto sa riešia problémy? Aby ste ukľudnili klub, že sa niečo riešilo a ´karavána ide ďalej´? Vôbec ste nevenovali pozornosť ďalším pochybeniam?!“ pýta sa Ľupták.
Sú za to zodpovední
„Nemáme žiadnu reakciu na vymyslené vylúčenie Ľalíka za podrazenie, neodpískanú vysokú hokejku na Sukeľa, nešportové správanie brankára Žiliny Connora Lacouvéeho, kde mu mal byť podľa pravidiel jasne udelený trest v hre! Posunuli ste to ako komisia rozhodcov na SPH? Bude sa to riešiť alebo to iba odsuniete, nech sa to radšej nerieši, lebo Žilina?“ rozhorčene uvádza vo vyjadrení.
Na zápase v Žiline bol ako inštruktor zápasu predseda komisie rozhodcov SZĽH Vladimír Mihálik. „Pán Mihálik, videli ste celý zápas?? Pravdepodobne asi nie…. Podali ste podnet na SPH? Alebo pre niekoho pravidlá neplatia? Práca inštruktora rozhodcov v súťažnom zápase nie je len výlet,“ uvádza sa tam ďalej.
„Toto Vami zaslané stanovisko svedčí o tom, na čo poukazujú viaceré kluby Tipsport ligy a SHL už niekoľko rokov, s rozhodcami sa nepracuje a ako predstavitelia komisie rozhodcov by ste mali vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť, pretože ste to VY, ktorí ste zodpovední za to, ako to v slovenskom hokeji vyzerá s rozhodcami,“ myslí si Ľupták.
Nemajú záujem
„Žiadny posun, len z roka na rok výhovorky, a situácia je horšia a horšia. A ak si myslíte, že riešením každej chyby v dueloch je udeliť rozhodcovi STOP-ku, tak sa veľmi mýlite. Je to o systematickej príprave, pravidelných reportoch po zápasoch, komunikácii, ale to by ste museli mať aj vy záujem sa pozrieť aj za hranice, ako sa to robí,“ doplnil klub z Liptovského Mikuláša na sociálnej sieti.
V tabuľke je vyššie postavená Žilina, ktorá okupuje tretiu pozíciu, zatiaľ čo Liptáci sú na siedmom mieste so stratou piatich bodov na priamy postup do play-off.
„Vlci“ sa od 17.30 h predstavia v Michalovciach, Mikuláš doma privíta Trenčín.