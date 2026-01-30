Lupiči na ulici v centre Tokia ukradli kufre s miliónmi. Údajne mali ísť do zmenární

Trojica lupičov ukradla na rušnej ulici v centre Tokia kufre s približne 2,3 milióna eur v hotovosti, informovali v piatok miestna polícia a médiá. Ide o mimoriadne nezvyčajný zločin v metropole, ktorá kladie osobitný dôraz na bezpečnosť.
Podľa tokijskej metropolitnej polície páchatelia vo štvrtok okolo 21.30 h miestneho času pri stanici Ueno použili slzotvorný sprej, aby sa zmocnili batožiny s peniazmi. Polícia nechcela uviesť ďalšie detaily, no miestne médiá informovali, že obeťami bolo päť Číňanov a Japoncov, ktorí sa snažili naložiť kufre s približne 420 miliónmi jenov do auta.
Zatiaľ nie je jasné, prečo skupina prevážala takú vysokú hotovosť. Televízia Fuji uviedla, že peniaze mali byť doručené do zmenární.
Médiá informovali aj o ďalšom podobnom incidente, ktorý sa stal v piatok nadránom na parkovisku letiska Haneda, kde neznámi útočníci prepadli muža so 190 miliónmi jenov v hotovosti. Aj v tomto prípade útočili traja muži a použili slzotvorný sprej.
Polícia preveruje, či tieto prípady navzájom súvisia.