Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa posmieval Poľsku v súvislosti s prítomnosťou žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny pri hraniciach s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO). Referuje o tom web news.sky.com.

Lukašenko povedal, že Varšava by mu mala poďakovať za to, že drží stíhačky pod kontrolou. Nešpecifikovaný počet wagnerovcov, ktorí v júni zorganizovali krátku vzburu v Rusku, sa odvtedy presťahoval do Bieloruska a začal s výcvikom tamojšej armády.

Tento krok podnietil Poľsko, aby presunulo viac ako tisícku vlastných vojakov bližšie k hraniciam. Štátna tlačová agentúra Belta citovala Lukašenka, ktorý povedal na adresu Poliakov, že by sa mali modliť, aby Bielorusko držalo bojovníkov z Wagnerovej skupiny.

„Inak by bez nás prenikli a rozbili Rzeszów a Varšavu. Takže by mi nemali vyčítať, mali by sa poďakovať,“ povedal Lukašenko.