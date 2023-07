Zabezpečenie krajiny je najvyššou prioritou, Kaczyński varuje pred hranicou Európskej únie s Bieloruskom

Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jarosław Kaczyński vystríha, že hranica Európskej únie s ruským spojencom Bieloruskom sa stala nebezpečnejšou. Napriek tomu podpredseda poľskej vlády povedal, že zabezpečenie hraníc je najvyššou prioritou poľskej vlády.

Po minulomesačnej krátkej vzbure voči Moskve sa tisíce žoldnierov z Wagnerovej skupiny premiestnili do Bieloruska, kde údajne pomáhajú s výcvikom bieloruskej armády. Okrem toho Rusko rozmiestnilo v Bielorusku časť svojich taktických jadrových zbraní krátkeho doletu.

„Chceme to povedať jasne. Robíme všetko, čo je potrebné, a to nám stačí na to, aby sme ľahko odrazili akékoľvek potenciálne provokácie alebo agresívne akcie,“ povedal Kaczyński.

Minulý rok poľská pravicová vláda postavila vysoký múr pozdĺž hranice s Bieloruskom, aby zastavila vlnu nepovolenej migrácie z Blízkeho východu a Afriky, ktorú podľa nej zorganizovali Minsk a Moskva s cieľom destabilizovať EÚ.