Lukašenko priznáva vstup ruských jednotiek na Ukrajinu z Bieloruska, za spoluvinníka sa však nepovažuje

Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko priznal, že na začiatku rozsiahlej vojny vstúpili ruské jednotky na Ukrajinu z územia Bieloruska, ale nepovažuje sa za spoluzodpovedného za ruskú inváziu.

Rusi boli na cvičeniach

Ako referuje web Ukrajinská pravda, Lukašenko to povedal v rozhovore s Dianou Pančenkovou, niekdajšou moderátorkou televíznych kanálov proruského ukrajinského politika Viktora Medvedčuka, ktorý je na Ukrajine považovaný za vlastizradcu.

„Áno, niektoré jednotky (ruských síl, pozn.) prekročili hranicu Ukrajiny z územia Bieloruska,“ povedal Lukašenko, no obhajuje sa, že ruské jednotky boli pred vypuknutím vojny v Bielorusku na plánovaných cvičeniach.

Pri odchode prekročili hranice

„Boli sme na rade a vykonali sme tieto cvičenia. Boli rozsiahle. Cvičenia sa skončili a ruské jednotky sa začali sťahovať z územia Bieloruska. Začali odchádzať, no 23. a 24. februára časť týchto jednotiek začala prekračovať hranicu medzi Ukrajinou a Ruskom. A bolo to nečakané pre vás aj pre celý svet. Hoci o tom veľa ľudí hovorilo, keďže Američania varovali, že sa začne vojna, málokto tomu veril. Začali prekračovať hranice. Prečo? Spýtajte sa svojho prezidenta na Ukrajine,“ poznamenal Lukašenko.

Ten tvrdí, že naňho by nikto nemal ukazovať prstom, pretože do toho neboli zapletené bieloruské jednotky. „Nemôžete si voči mne robiť žiadne nároky. Nebol tam ani jeden Bielorus z našej armády. My sme tú hranicu neprekročili. Ale vyprovokovali ste nás,“ zakončil Lukašenko.