Lukáš Kubiš obhájil domáci titul spred roka, ale na rekord Petra Sagana sa ešte pozerá zdiaľky - VIDEO

Deväť titulov Petra Sagana od roku 2011 do roku 2022 (jeden z nich bol v časovke) zostane zrejme dlho neprekonaných na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike.

Rysuje sa však jeho solídny nástupca. Lukáš Kubiš v nedeľu vyhral preteky s hromadným štartom na spoločných MSR a ČR v Bánovciach nad Bebravou. A to dosť suverénne!

Zo skupiny v úniku sa v predposlednom zo siedmich 28 km dlhých okruhov zdvihli spoločne s Čechom Mathiasom Vacekom a do cieľa prišli bez súťaženia v dobrej nálade s takmer minútovým náskokom pred Čechom Matyášom Kopeckým. O ďalšiu minútu neskôr bol v cieli druhý najlepší Slovák Martin Svrček.

V novom tíme sa darí

Kubiš na trati dlhej 196 km obhájil titul spred roka a naznačil skvelú formu na začiatku druhej polovice sezóny. Dvadsaťpäťročný rodák z Detvianskej Huty je od tejto sezóny členom holandského prvodivízneho tímu Unibet Tietema Rockets a v jeho drese už dosiahol pár pozoruhodných výsledkov vrátane účasti na prestížnej klasike Paríž-Roubaix.

Krajší ako tímový dres

„Druhý titul je doma. Som za to veľmi vďačný, predsa len majstrovský dres je krajší ako tímový. Od začiatku to bolo náročné a dosť horúco. Ale ja som sa cítil veľmi dobre, tempo bolo dobré, postupne sme selektovali skupinu. Vyskúšal som to v tom zlatníckom kopci dve kolá pred cieľom. Vtedy sme v tej šestici ostali už len so Svrčekom a potom na kopci zaútočil Vacek. Bol som jediný, kto sa s ním udržal, tak sme si to už priviezli do cieľa,“ uviedol Lukáš Kubiš v reakcii v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Kubiš nezabudol ani na poďakovanie skvelým fanúšikom, ktorí ho vyše štyroch hodín povzbudzovali pri trati.

„Môj fanklub z rodiny a spomedzi priateľov bol perfektný. Všetkým im za to ďakujem.“

Jediný Slovák, ktorý v súčasnosti reprezentuje tím s elitnej kategórie World Tour, je Martin Svrček. Člen známej „vlčej svorky“ Soudal Quick-Step sa musel skloniť pred umením Kubiša a po treťom mieste v časovke skončil v hlavných pretekoch s hromadným štartom druhý.

Svrček mieri na Vueltu

„Bolo to veľmi ťažké, ale so svojím výkonom som spokojný. Priebeh mi vyhovoval, šlo sa konštantné tempo, nikto tam nemal veľkú tímovú výhodu. Na Kubišov nástup som ešte reagoval, ale na Vaceka už nie. Teraz sa sústredím na tréning a verím, že sa mi podarí štart na Vuelte,“ skonštatoval 22-ročný Svrček, ktorého brata Michala v sobotu získal tím Detroit Red Wings v drafte NHL.

Po páde bol rád, že došiel

Tretiu priečku si na MSR vybojoval Matthias Schwarzbacher (UAE Emirates Gen Z), ktorý po páde v sobotných pretekoch do 23 rokov bol rád, že vôbec nastúpil. V cieli zaostal za víťazným Kubišom takmer o 6 a pol minúty.

„Po časovke boli ciele vyššie, ale po páde a bolestiach som spokojný, že to dopadlo takto. Verím, že v budúcnosti budem schopný jazdiť na takýchto profiloch ako Kubiš či Vacek,“ povedal Schwarzbacher podľa webu cycling-info.sk.