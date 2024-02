Ľuďom je podľa Matoviča „Kuciakova obeta“ ukradnutá, vyjadrili to v parlamentných voľbách (video)

Poslanci okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko) si uctili pamiatku 6. výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej.

Veniec a sviečky položili pri ich pamätníku nachádzajúcom sa na Námestí Slovenského národného povstania v Bratislave. Matovič pre médiá uviedol, že ľuďom je ukradnutá.

„Kuciakova obeta“, čo vyjadrili aj v parlamentných voľbách uplynulý rok. Dodáva, že okrem ľudí zabudli na Kuciakov odkaz aj viacerí novinári. „Novinár by mal vždy hľadať pravdu, nemal by sa tváriť, že je jej majiteľom a nemal by manipulovať s ľuďmi,“ povedal.

Odhaľovanie zločinov vtedajšej vládnej moci

Matovičovi sa zdá, že mnohí ľudia na Slovensku zabudli na to, čo Kuciak a Kušnírová obetovali preto, aby sme žili v krajine, ktorej „nevládne mafia“.

„Kuciak celý svoj profesionálny život venoval odhaľovaniu zločinov vtedajšej vládnej moci, vlády Roberta Fica (Smer-SD). Na faktoch a argumentoch postavil svoje odhalenia o tom, ako títo ľudia zneužívali svoju moc na to, aby sa obohacovali na úkor obyčajných ľudí,“ povedal Matovič.

Výzva Ficovej vláde

Súčasne adresoval predsedovi vlády Ficovi výzvu, aby „konečne“ povedal, kto je objednávateľom vraždy novinára a jeho snúbenice. Matovič pripomenul, že Fico pred istým časom uviedol, že meno objednávateľa pozná.

„Verejne na proteste v Nitre v roku 2022 pred davom pár tisíc ľudí povedal, že celé Slovensko sa bude veľmi čudovať, keď povedia Slovensku, kto je skutočným objednávateľom vraždy,“ tvrdí Matovič.

Druhú výzvu poslanec adresoval novinárom, aby prestali uplatňovať princíp „falošnej kolegiality voči ľuďom, ktorí sa novinárskej brandži spreneverujú“.

