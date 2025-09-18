Ľudia v uliciach budú vyzývať na zákaz potratov, v Bratislave sa uskutoční pochod za život

V sobotu 20. septembra zaznie v centre Bratislavy výzva na zákaz potratov. Zhromaždenie Bratislava za život sa začne o 15:00 na Hlavnom námestí. Jeho cieľom je vyzvať na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a života každého človeka. Pochod Bratislava za život sa v sobotu popoludní zíde už po štvrtý krát, následne prejde bratislavskými ulicami. Chce vyzvať na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie.
Organizátori tvrdia, že v dnešnej spoločnosti vidieť mnohé dôsledky neúcty k človeku, osobitne chcú upozorniť na problém umelého potratu. V manifeste, ktorý je dostupný na stránke bratislavazazivot.sk preto uvádzajú: „Ak sa nenarodené deti zabíjajú v našej blízkosti, v našej krajine, v našich nemocniciach, nemôžeme mlčať, musíme im pomôcť. Ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou v oblasti ochrany ľudských práv v dnešnej spoločnosti.“
Vystúpenie politikov
Na pódiu majú vystúpiť aj politici z rôznych politických strán, čo doposiaľ nebolo zvykom na tomto type podujatí. Podľa hovorcu Patrika Danišku téma ochrany života nie je obyčajná téma, týka sa samotného života, čo je hodnota, ktorá presahuje bežné politické témy. „Túžba po dôslednej ochrane života má spájať politikov a ľudí dobrej vôle bez ohľadu na ostatné politické názory,“ uviedol.
Účastníkov pozdraví aj umelec a manžel zosnulej Anny Záborskej Vladimír Záborský. Praktickej pomoci v tehotenstve sa venuje aj Martina Kostolanská z organizácie Pro-Life Action. Linka Nesúdime. Pomáhame je jednou z viacerých liniek pomoci pre tehotné matky, ich rodiny, ale aj ženy po potrate, ktoré na Slovensku pôsobia.
Právo na život
Podujatie organizujú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Asociácia za život a rodinu a Pro-Life Action, koná sa pod záštitou bratislavskej arcidiecézy. Podľa hovorkyne pochodu Rebeky Lukáčovej je verejný prejav dôležitý preto, aby sa táto téma brala v našej spoločnosti vážne.
„Ochrana života každého človeka nie je súkromnou vecou, ide o základné ľudské právo a je potrebné sa zaň verejne postaviť. Všetci ľudia sú si rovní, preto musí byť rešpektované aj ich právo na život,“ dodala Lukáčová. „Pochody za život budeme robiť dovtedy, až kým nenarodení nebudú mať rovnakú slobodu narodiť sa ako my,“ uzavrel Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.