Ďalšie silné zemetrasenie na ruskom Ďalekom východe, vyhlásené a následne zrušené varovanie pred cunami - VIDEO

Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8 zasiahlo v piatok skoro ráno pobrežie polostrova Kamčatska na ruskom Ďalekom východe. Zemetrasenie otriaslo budovami a úrady vydali varovanie pred cunami, ktoré bolo neskôr zrušené.
Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) zemetrasenie udrelo 128 kilometrov východne od hlavného mesta regiónu Petropavlovsk-Kamčatskij a vychádzalo z hĺbky desať kilometrov. Miestna geofyzikálna služba uviedla miernejšie magnitúdo 7,4 a zaznamenala najmenej päť ďalších otrasov po hlavnom zemetrasení.
Všetko naokolo sa triaslo a padalo, zdravotníci držali pacientku. Na Kamčatke počas zemetrasenia vykonávali operáciu - VIDEO
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré ukazujú trasúci sa nábytok a svetelné zariadenia v domácnostiach, ako aj zaparkované auto, ktoré sa pohybuje na ulici.
Americké centrum varovania pred cunami v Tichomorí vydalo varovanie pred možnými nebezpečnými vlnami pozdĺž blízkeho pobrežia, ale o niekoľko hodín neskôr uviedlo, že hrozba pominula.
„Dnešné ráno opäť preveruje odolnosť obyvateľov Kamčatky,“ uviedol gubernátor regiónu Vladimir Solodov na Telegrame. „Prosím všetkých, aby zostali pokojní.“
Kamčatka leží na tektonickom páse známom ako Ohnivý kruh, ktorý obklopuje väčšinu Tichého oceánu a je známy vysokou seizmickou aktivitou. V júli tohto roku tam zemetrasenie s magnitúdom 8,8 vyvolalo cunami, ktoré strhlo časť pobrežnej dediny do mora a vyvolalo varovania po celom Tichomorí. O čosi slabšie zemetrasenie zasiahlo oblasť aj minulý týždeň.
