Ľudia bez domova dostali od študentov umeleckej školy v Prešove špeciálny mikulášsky darček (foto)

Študenti Školy umeleckého priemyslu Prešov pripravili pod vedením svojich vyučujúcich nečakaný mikulášsky darček pre ľudí bez domova.

V spoločenskej miestnosti Nízkoprahového denného centra na ulici Pod Táborom v Prešove pre nich vytvorili v priebehu jedného dňa nástenné maľby s prírodnými motívmi, ktoré im spríjemnia prostredia, v ktorom sa zdržujú.

Špeciálny mikulášsky darček

Ako informovala manažérka práce s verejnosťou Gréckokatolíckej charity v Prešove Veronika Futejová, ľudia bez prístrešia, ktorí prespávajú v nocľahárni alebo na ulici, dostali od prešovskej školy špeciálny mikulášsky darček v podobe zútulnenia priestoru, kde trávia väčšiu časť dňa. Darom od školy bol aj materiál použitý na maľbu.

„Cieľom aktivity v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Prešov bolo zútulniť priestor, kde prichádzajú v rámci prešovskej charity ľudia bez domova. Miesto, kde sú prijatí takí, akí sú. Miesto, kde sa cítia v bezpečí,“ uviedla zástupkyňa vedúceho nízkoprahového denného centra Martina Podhájecká.

O vymaľovanie spoločenskej miestnosti sa postaralo 16 žiakov umeleckej školy z 2. a 3. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. „Žiakov sa snažíme zapájať do takýchto akcií, aby si uvedomovali hodnotu toho, čo možno majú, čo ostatní nemajú. Hodnotu toho, čo môžu stratiť a aké je to ťažké potom získať späť. Osobne sa veľmi teším, keď vidím aj prínos toho, že to, v čom ich vzdelávame, má nejaký reálny výstup a môže slúžiť na budovanie dobra,“ priblížila cieľ tejto aktivity z pohľadu školy jej riaditeľka Linda Pločicová.

Realizácia nástenných malieb

Podľa riaditeľky realizácia nástenných malieb im trvá zvyčajne týždeň, niekedy dva. V tomto prípade ju však museli vytvoriť za jeden deň. Navrhnutý koncept je jedným súvislým pásmom.

Každý študent na svojom zhruba jednom metri štvorcovom vytvoril svoj individuálny návrh. Jednotlivé návrhy s prírodnými motívmi nakoniec spojili. „Vybrali sme žiakov, kde sme usúdili, že sú talentovaní pre túto oblasť nástennej maľby,“ doplnila riaditeľka.

Prijímatelia nízkoprahového denného centra mali počas dňa možnosť stráviť čas v budove pobytových sociálnych služieb krízovej intervencie a o prekvapení netušili. O to viac ich zmena bielych stien na farebné steny s motívom potešila. „Teraz sa tu cítim ako doma. Je to tu krajšie ako predtým,“ znela reakcia jedného z prijímateľov prešovskej charity.