Lucia Janičová chce byť prvou Slovenkou, ktorá vystúpi na Mount Everest

Rodená Prešovčanka Lucia Janičová sa rozhodla zdolať najvyšší vrchol sveta – Mount Everest. Ak sa jej to podarí, bude prvou Slovenkou, ktorá túto horu pokorila. Navyše, jej výstup má aj charitatívny rozmer. Spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou pre deti Slovenska rozbiehajú zbierku pre lepšiu budúcnosť jednorodičovských rodín.

Slovenská horolezkyňa Lucia Janičová sa chce stať prvou Slovenkou, ktorá vystúpi na najvyššiu horu sveta Mount Everest (8 849 m n. m.). V jej odhodlaní ju podporuje Slovenská sporiteľňa (SLSP), ktorá sa stala exkluzívnym partnerom tejto náročnej expedície. Odvážnu horolezkyňu sa rozhodla podporiť preto, aby povzbudila všetky ženy k väčšiemu zapojeniu sa do rozhodovania a verejného života, čo môže prispieť k lepšej budúcnosti i prosperite Slovenska a dať ženám rovnosť príležitostí a šancí.

Rodáčka z Prešova a mama 9-ročnej Adélky podľahla čaru horolezectva približne pred ôsmimi rokmi. V rámci prípravy na Everest zdolala aj vrcholy ako Mont Blanc, Mera Peak a Aconcagua, vďaka čomu získala cenné skúsenosti pre zdolanie tohto neľahkého cieľa.

„Keď som prvýkrát začala pomýšľať na výstup na Everest, položila som si tri otázky. Ako? Mám dcéru, nemám čas. Ako? Mám prácu, kto mi dá toľko veľa dovolenky? Ako zaplatiť za expedíciu? Preto som vďačná za každú podporu. Uvedomujem si, že je to náročné a môžem prísť i o život. Odmenou mi však bude aj to, že inšpirujem ďalšie ženy, aby si dokázali veriť viac,“ hovorí odvážna Prešovčanka, ktorá aktuálne žije a pracuje v Edinburghu ako vedkyňa a venuje sa výskumu imunológie.

Luciu v jej odhodlaní pokoriť najvyššiu horu sveta podporuje i Dina Štěrbová, ktorá zdolala dve osemtisícovky a vystúpiť na Mount Everest sa pokúšala dvakrát. „Mužskí kolegovia ma v expedícii v roku 1970 vôbec nechceli. Hovorili mi, že žena nie je geneticky uspôsobená na takú nadmorskú výšku. To mi otvorilo oči. Nikto mi vtedy neveril, že to dokážem, ale ja som to dokázala,“ spomína bývalá popredná výšková horolezkyňa, ktorá pochádza z Bratislavy. „Horolezectvo mi dávalo vnútornú slobodu a pomáhalo mi prekonať každodenné prekážky, preto Luckinu vášeň k horám úplne chápem,“ dodáva Dina Štěrbová.

Foto: Slovenská sporiteľňa

Expedícia Lucie Janičovej bude trvať dva mesiace a začne začiatkom apríla v nepálskeho Káthmandú, odkiaľ sa vyberie na šesťtisícový vrch Lobuche a do základného tábora pod Everest. Na najvyššiu horu sveta plánuje vystúpiť južnou stranou v máji. Expedícia bude náročná, pretože teploty môžu klesnúť až na -25 °C a hladina kyslíka iba na 6,8 %.

Luciin výstup má aj charitatívny rozmer. Spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou pre deti Slovenska rozbiehajú zbierku pre lepšiu budúcnosť jednorodičovských rodín, ktoré každý deň čelia náročným výzvam. Táto pomoc bude určená na sebarozvoj ako vzdelávanie, osobný koučing, psychoterapie, stráženie detí pri väčšom pracovnom úväzku a ďalšie potrebné aktivity pre zabezpečenie lepšej budúcnosti pre seba a svoje deti.

„Mňa veľmi potešilo, keď Lucia prišla s nápadom pomôcť jednorodičom a jednorodičovským rodinám, lebo pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne nie je toto úplne neznáma cieľová skupina. V minulosti sme už viackrát pomohli takýmto rodinám rôznymi spôsobmi, no prvýkrát sa snažíme získať peniaze na sebarozvoj jednorodičov,“ hovorí riaditeľka Nadácie Slovenskej sporiteľne Barbara Henterová „Rozhodli sme sa preto spustiť darcovskú výzvu na Donio.sk, ktorá je prístupná cez stránku venovanú Luciinej misii, a to Môj Everest.sk. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa navyše zaviazala, že každé jedno euro, ktoré ktokoľvek daruje na tento účel, zdvojnásobíme,“ dodáva Henterová. „My sa naozaj nerozhodujeme rýchlo a často pre podporu. Toto je však jeden z tých silných príbehov, ktoré dokážu silne inšpirovať práve tých, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Dáša Juríková, riaditeľka odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.

Informačný servis