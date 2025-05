Lotyšský hokejista sa pustil do Slovákov: Poznám ich názor, ministrov a politiku. To je pre nás motivácia - VIDEO, FOTO

Šiesty zápas Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji bude zrejme najdôležitejší a najpodstatnejší ohľadom postupu do vyraďovacej fázy.

Štvrťfinále si pravdepodobne zo štvrtej priečky v skupine A zabezpečí iba víťaz duelu medzi rodákmi spod Tatier a Lotyšskom. Stretnutie o všetko sa začne o 20.20 h.

Porovnateľná forma

Naši pobaltskí súperi však vôbec nie sú bez šancí. Z piatich súbojov vyhrali dva, rovnako aj Slováci. S favoritmi z Fínska, Kanady a Švédska nebodovali.

Proti Francúzsku a Slovinsku triumfovali, v utorok 20. mája si ešte zahrajú proti príjemnému prekvapeniu turnaja pre ich bojovné výkony – Rakúsku.

Rodáci spod Tatier majú o bod viac za prehru po nájazdoch s práve posledným spomínaným družstvom. Okrem toho ešte odohrajú v utorok zápas proti Fínsku.

Extra motivácia

Lotyši sa za ostatné roky mnohonásobne zlepšili, čo vyvrcholilo až bronzovým šampionátom v roku 2023.

V tíme bol vtedy aj obranca Ralfs Freibergs. Tridsaťštyriročný rodák z Rigy hrá už na deviatych MS v kariére, patrí teda medzi najskúsenejších hokejistov a je jedným z lídrov tímu.

Proti Slovákom má extra motiváciu. Pre Denník N sa vyjadril, že celá jeho krajina stojí za Ukrajinou. „Poznám názor Slovákov, ich ministrov, aká je ich politika. To je pre nás tiež trochu motivácia. Aspoň teda pre mňa.“

Obranca s dlhoročnými skúsenosťami z českej extraligy, kde pôsobil v Zlíne, Brne, Třinci, Litvínove, Hradci Králové a Vítkoviciach, odsúdil aj Slovincov pre Jana Drozga – ten hráva v KHL za čínsky Kunlun Red Star.

Rovnako ako Mário Grman a Patrik Rybár za náš národný tím.

Vojna je neďaleko lotyšských hraníc, čo môže byť dôvodom na jeho tvrdý postoj voči celej situácii.

„Bolo to ťažké, začala sa vojna a Rusi, teroristi, ju chceli ukončiť za tri dni. Keby sa to tak rýchlo skončilo, mohlo sa stať, že by o týždeň bolo na rade Lotyšsko. Vojna je veľmi blízko a všetci musíme pomáhať Ukrajine, aby ju vyhrala,“ dodal Freibergs pre spomínané médium.

Na ostatnom svetovom šampionáte Slováci nestačili na Lotyšsko po samostatných nájazdov.

Pred dvomi rokmi to skončilo víťazstvom rodákov spod Tatier 2:1 – rozhodujúci zásah padol z hokejky Mareka Hrivík v 51. minúte.

V roku 2017 sa na MS tešili Pobalťania, na zimnej olympiáde pred tromi rokmi zase Slováci.