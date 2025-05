Hráči SSC Neapol navštívili pápeža Leva XIV. Pontifik vyzdvihol silu tímového úsilia

Futbalisti talianskeho futbalového klubu SSC Neapol, v ktorom pôsobí i slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, absolvovali v utorok ako čerství šampióni Serie A 2024/2025 návštevu u pápeža Leva XIV. Neapolčania spečatili štvrtý titul v klubovej histórii a prvý po dvoch rokoch piatkovým triumfom 2:0 nad Cagliari v záverečnom kole ligovej sezóny.

Ako referuje web Vatican News, pápež Lev XIV. sa v krátkom príhovore pred osobným stretnutím s hráčmi a členmi neapolského klubu zamyslel nad dôležitosťou tímového úsilia a „morálnou kvalitou“ športu.

Pozdrav z vatikánskej kuchyne

Na úvod žartoval s hráčmi, že mu nechceli zatlieskať, lebo podľa tlače je fanúšikom AS Rím. Následne zablahoželal Neapolu k víťazstvu, ktoré označil za „veľkú oslavu pre celý Neapol“. Pripomenul, že v minulosti sa po triumfe kládol dôraz na individuálne výkony, dnes však platí, že „je to tím, kto vyhráva súťaže, a to hráči, tréner, realizačný tím a celý klub“.

⚽️ Ricevendo in udienza i calciatori del @sscnapoli neocampioni della @SerieA, Leone XIV richiama il “valore sociale” del calcio: “i talenti” del singolo devono essere messi al servizio della „squadra“#VaticanNewsIT

Leggi qui ⬇️https://t.co/IWkRnQha7u pic.twitter.com/OvmoB9Xgs7 — Vatican News (@vaticannews_it) May 27, 2025

Pápež sa dotkol aj výchovnej úlohy športu: „Keď sa šport stane biznisom, hrozí, že stratí hodnoty, ktoré z neho robia výchovný nástroj, a môže sa stať dokonca škodlivým.“ Zvlášť pri mladých ľuďoch apeloval na rodičov a trénerov, aby „venovali pozornosť morálnej kvalite športovej skúsenosti“, pretože „v stávke je ľudský rozvoj mladých ľudí“.

Na záver poďakoval tímu za návštevu, opäť mu zablahoželal a udelil požehnanie hráčom aj ich rodinám. Pripojil aj pozdrav od svojej kuchárky Rosy: „Blahoželanie aj od dámy, ktorá mi v poslednom čase varí a je z Neapola. Takže toto ‚blahoželám‘ je od Rosy, vašej veľkej fanúšičky.“