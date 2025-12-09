V Kosove obvinili troch ľudí z terorizmu v súvislosti s výbuchom z roku 2024

Kosovská prokuratúra v utorok obvinila troch ľudí z terorizmu v súvislosti s výbuchom na kľúčovom vodnom kanáli Iber–Lepenc v novembri 2024. Útok poškodil dôležitú časť vodného systému, ktorý zabezpečuje chladiacu vodu pre dve elektrárne vyrábajúce väčšinu elektriny v krajine.
Podľa obžaloby obvinení spolu s ďalšími zatiaľ neznámymi osobami umiestnili približne 20 kilogramov trinitrotoluénu do kanála v oblasti s väčšinovým srbským obyvateľstvom na severe Kosova. „V dôsledku toho bola betónová konštrukcia kanála vážne poškodená,“ uviedla špeciálna prokuratúra vo vyhlásení.
Explózia v Kosove prerušila dodávky vody a elektriny, premiér obvinil z incidentu prosrbské skupiny
Trojica čelí aj obvineniu z podkopávania ústavného poriadku Kosova. Podľa obžaloby je jedným z obvinených príslušník srbskej vojenskej spravodajskej služby s hodnosťou plukovníka. Srbsko na tvrdenia zatiaľ nereagovalo, v minulosti však odmietlo, že by útok organizovalo.
Incident vyvolal v Kosove pobúrenie. Vtedajší premiér Albin Kurti označil výbuch za teroristický útok a obvinil Srbsko z jeho zosnovania.
Vzťahy medzi Srbskom a Kosovom sú napäté od konca vojny v 90. rokoch medzi belehradskými silami a etnickými Albáncami, ktorí vtedy bojovali za odtrhnutie od Srbska. Belehrad vyhlásenie nezávislosti Kosova v roku 2008 nikdy neuznal.