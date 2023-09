Lístky na koncert Roda Stewarta v Bratislave sú už v predaji!

V hudobnom svete existuje úzky zoznam mien, ktoré môžeme nazývať žijúcimi legendami. Ich koncerty sú exkluzívnym zážitkom na celý život. A preto s veľkou radosťou prinášame správu, že na Slovensko mieri ikonický hudobník a skladateľ Sir ROD STEWART. Svoj jedinečný koncert odohrá 23. júna 2024 v Bratislave. Predaj lístkov na túto výnimočnú hudobnú udalosť je dnešným dňom spustený!

Jeho nezameniteľný hlas a ikonické skladby prenikli do sŕdc fanúšikov po celom svete a zanechali nezmazateľnú stopu v histórii populárnej hudby. Preslávil sa svojou virtuozitou a schopnosťou prelínať rock, folk, pop a blues do jedinečného zvuku, ktorý si zamilovali milióny fanúšikov.

Foto: VIVIEN

Rod Stewart je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii hudby. Získal nespočetné množstvo najvyšších ocenení v hudobnom priemysle, medzi nimi aj dve uvedenia do Rokenrolovej siene slávy, cenu za najlepšieho skladateľa od Americkej spoločnosti skladateľov, autorov a vydavateľov, cenu Grammy™ Living Legend a v roku 2016 získal aj titul „Sir Rod Stewart“, keď bol v Buckinghamskom paláci pasovaný za rytiera, za svoje počiny v oblasti hudby a dobročinnosti. Repertoár Roda Stewarta obsahuje množstvo priam ikonických hitov ako „Baby Jane „Do Ya Think I´m Sexy“, „Young Turks“, „Have You Ever Seen The Rain“, „Sailing“, „Maggie May“, „Forever Young“, „First Cut Is The Deepest“ a mnohé ďalšie.

Nechajte sa uniesť hitmi, ktoré formovali generácie a príďte si vychutnať výnimočný koncert, ktorý Rod Stewart odohrá 23. júna v Tipos Aréne v Bratislave.

Foto: VIVIEN

PREDAJ SPUSTENÝ!

Vstupenky na koncert RODA STEWARTA v Tipos Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu) v Bratislave dňa 23. 6. 2024 sú už v predaji v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

ROD STEWART

23. JÚN 2024 /TIPOS ARÉNA / BRATISLAVA

Lístky na koncert sú už v predaji v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

Informačný servis