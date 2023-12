Lipšic: Zmeny v Trestnom zákone ovplyvnia kauzy ako Gorila alebo Mýtnik, môžu byť premlčané

aktualizované 11. decembra, 17:35

Vládne návrhy zmien Trestného zákona ako znižovanie trestných sadzieb alebo skracovanie premlčacích lehôt môžu ovplyvniť sledované trestné kauzy ako Gorila alebo Mýtnik III. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Kauzy môžu byť vyhlásené za premlčané

Podľa neho môžu byť obe kauzy v dôsledku zmien vyhlásené za premlčané. „Pretože platí, že sa vždy použije ten Trestný zákon pre obvineného, ktorý je pre neho priaznivejší,“ povedal Lipšic. Zároveň pripomenul, že nová právna úprava sa týka aj trestu prepadnutia majetku.

„Dokonca aj v situácii, keď už je vyhlásené konkurzné konanie, ale majetok ešte nie je speňažený,“ povedal Lipšic s tým, že v takom prípade sa konkurzné konanie preruší a súd bude musieť opätovne rozhodnúť, či sú splnené podmienky na uloženie trestu prepadnutia majetku.

„To sa napríklad týka aj trestu prepadnutia majetku, ktorý bol uložený odsúdenému Ladislavovi Bašternákovi,“ zdôraznil Lipšic.

Na znižovanie trestných sadzieb nie je dôvod

Špeciálny prokurátor zároveň zdôraznil, že neexistuje ani jeden nález Ústavného súd SR, ktorý by konštatoval nedôvodné trestné stíhanie v trestnej veci, ktorá je v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň podľa vlastných slov nesúhlasí so stanoviskom vlády, že žiadna mediálne sledovaná kauza nebude v dôsledku zmien zastavená.

„Bude množstvo pomerne profilových káuz premlčaných,“ vyhlásil Lipšic. Na znižovanie trestných sadzieb a skracovanie premlčacích lehôt pritom podľa neho neexistuje žiadny legitímny dôvod.

„Okrem, samozrejme, konkrétneho záujmu vplyvných osôb, ktoré sú trestne stíhané, aby týmto zákonom dosiahli beztrestnosť,“ skonštatoval špeciálny prokurátor.

Bude to „veľká kovbojka“

Podľa prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Lucie Bizoňovej bude presun spisov zo špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry extrémne náročný.

„Čo sa týka tej diskusie (o zmenách fungovania prokuratúry, pozn. SITA), nebola žiadna,“ povedala prokurátorka. Doplnila, že presun všetkých spisov medzi jednotlivými prokuratúrami bude „veľká kovbojka“.

Zavádzajúce vyjadrenia

„Vytvára sa dojem, že na Slovensku končí spravodlivosť, pričom to tak vôbec nie je a tieto vyjadrenia sú častokrát veľmi zavádzajúce,“ konštatoval minister spravodlivosti Boris Susko v reakcii na tlačovú konferenciu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Myslíme si, že sú tu dôvody na skrátené legislatívne konanie a rovnako aj na zmenu trestného zákona i trestného poriadku,“ doplnil tiež s tým, že to, čo dnes odznelo, bolo čisto zavádzajúce. Krajské prokuratúry sú podľa Suska pripravené na presuny spisov tak, ako to garantoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Harmonizovanie právnej úpravy

„Pokiaľ ide o znižovanie jednotlivých trestných sadzieb a zvyšovanie škody, odkedy sa ešte bude skutok považovať za trestný čin, my jediné čo robíme, tak harmonizujeme našu právnu úpravu s právnou úpravou, ktorá je štandardná v okolitých krajinách Európskej únie,“ dodal minister s tým, že v žiadnom prípade tomu nie je tak, že sadzby u jednotlivých trestných činov sú šité na konkrétne prípady.

„Išli sme plošne na všetky trestné činy, či už majetkovej, alebo hospodárskej povahy s výnimkou trestných činov proti životu a zdraviu, resp. násilných trestných činov, lebo nie je možné, aby rovnaké trestné sadzby boli dnes za zabitie, ako za ekonomické trestné činy,“ doplnil Susko.

Podľa slov ministra spravodlivosti, on jednotlivé prípady nepozná, ani tie, ktoré spomínal špeciálny prokurátor Lipšic.

„Nerobili sme to pre konkrétnych ľudí, ale nedá sa vylúčiť, že sa to nejakých ľudí dotkne,“ doplnil Susko a poznamenal, že sa to okrem Lipšicom spomenutých káuz tiež môže dotknúť aj kauzy bývalého prezidenta Andreja Kisku.