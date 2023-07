Lionel Messi zažiaril hneď vo svojom prvom zápase za Inter Miami, rozhodol parádnym gólom v nadstavenom čase

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi zažiaril hneď pri piatkovej súťažnej premiére v drese amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS.

Úradujúci majster sveta rozhodol o víťazstve 2:1 nad mexickým tímom Cruz Azul v pohárovej súťaži tímov MLS a Ligy MX gólom z priameho kopu v 94. minúte.

Na ihrisko prišiel ako striedajúci hráč v druhom polčase, duel vo Fort Lauderdale sledovalo asi 21-tisíc divákov.

Radosť mal aj tréner Tata

„Vedel som, že musím skórovať a na nič iné som nemyslel. Bola to posledná akcia zápasu a ja som chcel streliť gól, aby nenasledoval penaltový rozstrel. Tento triumf je pre nás dôležitý,“ povedal Messi po stretnutí.

Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty po skončení uplynulej sezóny 2022/2023 opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov.

Radosť z vydarenej premiéry 36-ročného útočníka na Floride neskrýval ani argentínsky tréner Gerardo Martino, ktorý Messiho v minulosti viedol v španielskom klube FC Barcelona.

„Toto sme už predtým videli, no pri ňom je to bežné. Vyzerá to úplne normálne, ale nie je. Hovoríme totiž o najlepšom v histórii,“ vyzdvihol svojho zverenca kouč s prezývkou „Tata“, ktorý v roku 2018 doviedol k titulu v MLS tím Atlanta United a vyhlásili ho za najlepšieho trénera danej sezóny.

Beckham sa cíti hrdo

Podľa spolumajiteľa Interu Miami Davida Beckhama vynaložená snaha a prostriedky na angažovanie Messiho hneď od začiatku prinášajú ovocie.

„Stálo to za to. Je to taký veľký okamih pre túto krajinu aj ligu. Napĺňa nás to hrdosťou,“ vyhlásil niekdajší hviezdny anglický futbalista o úspešnom debute Argentínčana v drese floridského klubu.