Lietadlu spoločnosti Alaska Airlines vypadol počas letu panel s oknom, šokovaní pasažieri potrebovali kyslíkové masky

Lietadlu spoločnosti Alaska Airlines vypadlo počas letu okno a časť trupu a muselo núdzovo pristáť na letisku v Portlande. Nikto sa vážne nezranil. Spoločnosť po incidente uzemnila všetky svoje lietadlá Boeing 737-9.

Incident sa stal v piatok večer krátko po odlete. Diera, ktorá vznikla, spôsobila odtlakovanie kabíny.

Viezlo sa 174 pasažierov

Podľa letových záznamov stroj vyletel do výšky 4 876 metrov predtým, než sa vrátil do Portlandu. Lietadlu so 174 pasažiermi a šiestimi členmi posádky sa podarilo bezpečne pristáť.

Lokálna televízia KPTV informovala, že na mieste zasahovali hasiči, ktorí ošetrili menšie zranenia. Jednu osobu previezli na ďalšie vyšetrenie, ale nebola vážne zranená.

Jeden z pasažierov poslal televízii KATU-TV fotografiu, ktorá ukazuje dieru na boku lietadla hneď vedľa sedadiel pre cestujúcich. Na videu, ktoré televízia zverejnila, je zase vidno ľudí s kyslíkovými maskami, ktorí po pristátí tlieskajú.

Odstavili celú flotilu

„Po udalosti z dnešného večera pri lete 1282 sme sa rozhodli urobiť preventívny krok a dočasne odstaviť našu flotilu 65 lietadiel Boeing 737-9,“ oznámil výkonný riaditeľ Alaska Airlines Ben Minicucci, ktorý sa zároveň ospravedlniť za traumu, ktorú ľudia v lietadle zažili.

Každé z lietadiel vrátia do prevádzky po úplnej údržbe a bezpečnostných inšpekciách, ktoré podľa Minicucciho aerolinky očakávajú do niekoľkých dní.

Incident budú vyšetrovať americký Federálny letecký úrad (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Alaska Airlines pri riešení incidentu spolupracujú okrem regulátorov aj s výrobcom lietadiel Boeing.