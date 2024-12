Lietadlá s ruským vedením pred použitím rakety Orešnik odleteli za Ural

Pri nedávnom použití rakety Orešnik ruské vedenie s veľkou pravdepodobnosťou simulovalo použitie jadrovej zbrane. V rozhovore pre ukrajinský web Suspiľne to uviedol Anton Muravejnyk, veterán rusko-ukrajinskej vojny a niekdajší dôstojník ukrajinskej vojenskej rozviedky.

„V skutočnosti to s najväčšou pravdepodobnosťou nie je ‚Orešnik‘. Niekto vraví, že medzikontinentálna balistická raketa, niekto hovorí o rakete stredného doletu. Ale to je vlastne jedno, pretože táto raketa na nás spadla z vesmíru, a to doslova. Bol to úder nosiča jadrových zbraní,“ začal svoje rozprávanie Muravejnyk, ktorý momentálne pôsobí ako vedúci analytického oddelenia v Centre pre iniciatívu „Vrátiť sa živý“.

Na radare bolo vidieť lietadlá

Tvrdí, že je dôležité pochopiť, ako sa v tejto situácii správalo ruské vedenie. „Bolo to vidieť na letovom radare, keď lietadlá ruského vedenia opustili Moskvu. Vyzerá to tak, že vypracovali kompletný algoritmus na použitie jadrových zbraní,“ podotkol.

Podľa Muravejnyka ruskí predstavitelia odovzdali informáciu o plánovanom útoku svojím partnerom. „Štáty o tom vedeli, zatvorili svoje ambasády, varovali nás. A ich vedenie odišlo, alebo aspoň predstieralo odchod, z Moskvy na Ural, aby prišlo na kontrolné stanovištia. A o deň neskôr Rusko zasiahlo nosičom jadrových zbraní, aj keď prázdnym.“

Pokus kontrolovať eskaláciu

Rusi týmto chceli podľa neho demonštrovať, že si môžu dovoliť zasiahnuť Ukrajinu, prípadne iného nepriateľa, jadrovou zbraňou. Muravejnyk tvrdí, že to bol zo strany Rusov pokus kontrolovať eskaláciu pomocou odstrašovania.