Lidl prináša Slovensku viac ako 1,6 miliardy eur ročne

Diskontný reťazec Lidl pôsobí na Slovensku už 19 rokov. Známy je predovšetkým ako predajca potravín a spotrebného tovaru so silným dôrazom na privátne značky. Lidl je však zároveň jedným z najväčších zamestnávateľov, daňovníkov, partnerov slovenských dodávateľov a podporovateľov trvalej udržateľnosti. Odborná štúdia poradenskej spoločnosti Mazars dokumentuje, že podnikanie Lidla prináša Slovensku viac ako 1,6 miliardy eur ročne. Diskont je pevnou a dôležitou súčasťou ekonomiky našej krajiny.

Priamy ekonomický dopad činnosti Lidla na Slovensku predstavoval v roku 2022 takmer 791 miliónov eur, nepriamy prevýšil 233 miliónov

Za rok 2022 odviedol Lidl štátu na daniach celkovo 293 miliónov eur vrátane bezmála 34 miliónov ako daň z príjmu právnických osôb

V súvislosti s činnosťou Lidla v obchodnom roku 2022 zaplatil spoločník viac ako 1% z celkovej korporátnej dane na Slovensku

Lidl je podľa Finančnej správy osemnásobným daňovníkom roka

V roku 2022 investoval reťazec 88 miliónov eur

Na mzdách zaplatil Lidl v roku 2022 viac ako 136 miliónov.

Každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má na Slovensku potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov

Celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami a prítomnosťou spoločnosti Lidl v slovenskej ekonomike v roku 2022 predstavovala 1 617 741 798 eur

Z ekonomických aktivít Lidl Slovenská republika ťažia ako pracovníci, tak aj privátny sektor, štátna pokladnica, mestá a tretí sektor. Za obnos peňazí, ktorý rok čo rok Lidl prinesie Slovensku, by sa športoví nadšenci mohli tešiť z 2048 km nových cyklotrás, v našich 8 krajoch by sa vytvorilo spolu 54 386 miest pre škôlkarov a rodičom by odpadol jeden z problémov logistiky, kam dať svoje dieťa, zatiaľ čo oni pracujú. Dokázal by sa tiež zmierniť aj tzv. brain drain[1] v zdravotníctve. Ako? Zafinancovaním prípravy 14 231 nových lekárov, čo je 22-krát viac ako počet akútne chýbajúcich všeobecných lekárov a primárnych pediatrov v roku 2022.

Foto: Lidl

Výpočtami k dosahom pôsobenia reťazca na ekonomiku i hospodárstvo

Zmapovanie celkového ekonomického dopadu podnikania Lidla v slovenskej ekonomike nielen v regiónoch, ale aj v celoštátnom ponímaní, či vyhodnotenie jeho pridanej hodnoty pre spoločnosť sa vyhodnocuje podľa uznávaných medzinárodných rámcov. K reportu z nefinančnej oblasti, a teda pre udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť, slúži rámec Global Reporting Initiative. Ten obsahuje aj metodiku na posúdenie ekonomickej výkonnosti a nepriamych ekonomických dopadov. Vďaka týmto a ďalším medzinárodným rámcom použitým v štúdii mohli odborníci zo spoločnosti Mazars na Slovensku odhadnúť, aký má Lidl ekonomický efekt na slovenské hospodárstvo. „Spoločnosť Lidl vďaka svojmu know-how prináša rovnosť pracovných príležitostí a dopyt po kvalitnej práci slovenských výrobcov a dodávateľov aj do tých najmenších miest a obcí. Socioekonomická štúdia sa venovala meraniu a kvantifikácii pozitívnych efektov podnikateľských aktivít Lidlu, ktoré boli dosiahnuté bez akýchkoľvek štátnych podporných programov, či dotačných schém,“ povedal Martin Dolinský, Senior Consultant Mazars.

Keď má euro potenciál priniesť ešte viac

Štúdia aj v roku 2022 potvrdila, že každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má potenciál vygenerovať 58 centov pre všetkých profitujúcich (čiže tretí sektor, pracovníci, privátny sektor, mestá a štát). Celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami a prítomnosťou spoločnosti Lidl v slovenskej ekonomike tak v roku 2022 predstavovala 1 617 741 798 eur. „Na Slovensku pôsobíme už 19 rokov a sme pevnou súčasťou každodenného života tejto krajiny. Záleží nám na tom, aby sa Slovensku darilo a prispievame k tomu ako stabilný zamestnávateľ, férový obchodný partner, dobrý sused a zodpovedný daňovník. Na Slovensku máme 164 predajní, stovky obchodných partnerov, viac ako 6500 zamestnancov a milióny zákazníkov. Náš záväzok voči Slovensku vnímame ako dlhodobý,“ uviedla Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.

Zodpovednosť, ktorá sa počíta

V roku 2022 investoval Lidl do projektov spoločenskej zodpovednosti na Slovensku 1 650 000 eur. Diskont si taktiež zodpovedne plní svoje daňové povinnosti, Finančná správa jeho podnikanie už osemkrát ocenila titulom Daňovník roka. V súvislosti s činnosťou Lidla v obchodnom roku 2022 zaplatil spoločník bezmála 34 miliónov eur, čo prevyšuje 1% z celkovej korporátnej dane na Slovensku. Lidlu záleží na napĺňaní potrieb obyvateľov Slovenska a chce prispievať k rozvoju krajiny v srdci Európy.

