Liberáli vyzývajú ministra Huliaka, aby zastavil 20-miliónovú investíciu v Šamoríne – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nom. Smer-SD), aby zastavil 20-miliónovú investíciu na olympijskú halu v Šamoríne. Liberáli pritom poukázali, že multifunkčná Olympic Arena má vyrásť v blízkosti jestvujúcej bioplynovej stanice. Považujú to za nezodpovedné a rizikové, na ministra apelujú, aby zastavil zbytočné výdavky svojho rezortu.

„Bioplynové stanice by mali byť umiestnené mimo zastavaných oblastí a mimo miest, kde sa zhromažďujú ľudia, vrátane športovísk. Tieto zariadenia predstavujú potenciálne nebezpečenstvo výbuchu a zápachu, keďže pracujú s metánom a inými explozívnym látkami. V normálne fungujúcom štáte by takéto umiestnenie nebolo povolené. Napriek tomu sa na Slovensku plánuje výstavba športovej haly v tesnej blízkosti bioplynovej stanice,“ vystríha poslanec za SaS a tímlíder strany pre poľnohospodárstvo Alojz Hlina.

Investícia do rizikového projektu

Označil za nepochopiteľné, že štát sa chystá investovať 20 miliónov eur do projektu, ktorý je podľa neho rizikový a nespĺňa medzinárodné normy pre výstavbu športovísk. „Olympijské normy sú mimoriadne prísne a neumožňujú umiestnenie športovísk v blízkosti potenciálne nebezpečných zariadení, akými sú bioplynové stanice,“ poznamenal Hlina.

Považuje za absurdné, že vláda očakáva, že takto umiestnené športovisko bude môcť hostiť významné medzinárodné podujatia. Podpredseda SaS Marián Viskupič tiež upozornil, že štát v tomto projekte finančne podporuje súkromného investora.

„Za 20 miliónov eur by bolo možné postaviť približne 12 až 14 telocviční v obciach, kde deti nemajú adekvátne podmienky na športovanie. Investícia do takýchto telocviční by mala oveľa väčší prínos pre rozvoj športu na Slovensku,“ myslí si Viskupič. Hovoril tiež o nekompetentnosti ministerstva, podľa jeho slov neslúži občanom, ale skôr politickým a mocenským záujmom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nezodpovedné konanie vlády

„Namiesto riešenia skutočných problémov, ako je predražený prenájom luxusných priestorov pre ministerstvo, sa ministerstvo zameriava na projekty, ktoré nepomáhajú ani športovcom, ani verejnosti,“ vraví. Ministra Huliaka vyzval, aby zastavil výstavbu predmetnej haly a prostriedky presmeroval tam, kde sú potrebné.

„Zároveň deklarujeme, že ak budeme mať možnosť, zrušíme toto ministerstvo, ktoré neslúži na nič iné, než na politické trafiky a riešenie mocenských problémov,“ dodal Viskupič.

Liberáli považujú za nezodpovedné a neudržateľné investovať do projektov, ktoré neprinášajú reálny úžitok pre občanov v čase, keď štát čelí vysokým deficitom a rodiny majú menej prostriedkov. Považujú za potrebné, aby vláda prehodnotila svoje priority a investovala do infraštruktúry, ktorá naozaj zlepší životné podmienky ľudí.