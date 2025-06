LGBTI+ ľudia žijú na Slovensku v strachu. Cítia sa ohrození a bez práv, väčšina premýšľa o odchode

Až 76 percent „kvír“ ľudí na Slovensku sa cíti ohrozených a neprijatých. Ukázal to prieskum Porozumenie: LGBTI+ prieskum – Queer Vibes 2025, ktorý zrealizovalo občianske združenie Nomantinels v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Sedem z desiatich zvažuje odchod do zahraničia. Viac ako polovica má osobnú skúsenosť s diskrimináciou a takmer dve tretiny zažili násilie.

„Tento prieskum je svedectvom bolesti aj vyčerpania. LGBTI+ ľudia na Slovensku už nechcú len dúfať, že sa niečo zmení. Potrebujú, aby sa zmenilo všetko – zákony, reč politikov aj každodenné postoje spoločnosti. Dnes sú totiž nútení zvažovať odchod zo svojej vlastnej krajiny, pretože ich tu nechránime,“ hovorí psychológ a odborný garant prieskumu občianskeho združenia Nomantinels Andrej Kuruc.

Skúsenosti s diskrimináciou

Prieskum uvádza, že 76 percent opýtaných LGBTI+ ľudí označuje spoločnosť ako neprijímajúcu, 69,6 percenta zvažuje emigráciu, 67,8 percenta zažilo psychické, fyzické alebo sexuálne násilie, 53,6 percenta má skúsenosť s diskrimináciou, 93,6 percenta párov rovnakého pohlavia nemá právne uznanie, 30 percent ľudí sa identifikuje mimo binárneho rodového rámca a 43 percent tvrdí, že akceptácia LGBTI+ ľudí sa za posledné dva roky zhoršila.

„Slovensko nie je bezpečná krajina pre LGBTI+ ľudí. Prieskum ukazuje, že útok v Teplárni v Bratislave nebol výnimkou, bol symptómom. A spoločnosť, ktorá sa po takomto útoku nepohne ani o krok vpred, je spoločnosťou v morálnej kríze,“ uvádza projektový koordinátor z Nomantinels Róbert Pakan.

Obavy z budúcnosti a nenávistná atmosféra

Najčastejšie uvádzané dôvody odchodu zo Slovenska sú nenávistná atmosféra (76 %), obavy o budúcnosť (75 %), nedostatok akceptácie (69 %), nemožnosť právneho zväzku (60 %) a príliš konzervatívne prostredie (69 %).

„Výsledky jasne ukazujú, že LGBTI+ ľudia sa necítia doma vo vlastnej krajine. Skúsenosti s násilím, neviditeľnosťou, chýbajúcou ochranou a politickou ignoranciou ich vytláčajú do exilu, či už vnútorného, alebo zahraničného. Potrebujeme okamžitú zmenu. Ako štát zlyhávame v tom najzákladnejšom, chrániť dôstojnosť každého človeka,“ apeluje sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.

Robustný online prieskum

Nomantinels uvádza, že po tragickom útoku v Teplárni mnohí dúfali v posun k lepšiemu. Namiesto toho sa situácia zhoršila. Verejný priestor sa stáva čoraz menej bezpečným, politika čoraz viac otvorene homofóbnou a legislatíva nepriateľskou. Výsledkom je strach, izolácia a tlak na odchod.

Občianske združenie preto žiada zastavenie legislatívnych návrhov namierených proti LGBTI+ ľuďom, právne uznanie párov rovnakého pohlavia, ochranu trans a nebinárnych osôb, systematickú podporu duševného zdravia a prísne odmietnutie nenávisti a jej normalizácie.

Do výskumu sa zapojilo 649 LGBTI+ respondentov a respondentiek starších ako 15 rokov. Prieskum robili od novembra 2024 do marca 2025. Ide o robustný online výskum, ktorý podľa Nomantinels odhaľuje znepokojivé tendencie, najmä medzi mladými ľuďmi. Prieskum bol realizovaný v rámci projektu Queer Vibes, s podporou Európskej komisie.