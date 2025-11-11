Lewandowski má jasno v tom, ako chce naložiť so zvyškom svojej hráčskej kariéry

Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski sa nachádza v rozhodujúcom bode svojej kariéry, keďže mu na konci sezóny 2025/2026 vyprší zmluva so španielskym klubom FC Barcelona.
Podľa informácií denníka La Posesión jeho prvou voľbou je zotrvanie v katalánskom tíme, v Barcelone sa on aj jeho rodina cítia ako doma. Prestup do súťaže v exotickej lokalite, napríklad Saudskej Arábie, ho neláka a jeho prioritou je pokračovať v klube a v Európe.
„Blaugranas“ sa zatiaľ nerozhodli o predĺžení zmluvy s Poliakom, pričom v zákulisí sa rieši aj otázka uvoľnenia miesta v kádri pre nového útočníka. Lewandowski sa však na seba pozerá realisticky a je pripravený prijať aj zmeny, ako je menej herného času či úloha mentora pre nových hráčov.
„Nie je to o tróne alebo kľúčoch od šatne, ale o tom, aby som mohol súťažiť na najvyššej úrovni a bojovať o každú loptu,“ povedal Lewandowski, ktorý za Barcelonu strelil za tri roky už 108 gólov.
Ak FC Barcelona nepredĺži jeho zmluvu a nepríde ponuka, ktorá by vyhovovala jemu aj jeho rodine, zváži ukončenie kariéry. Lewandowski verejne priznal, že je ešte príliš skoro na definitívne rozhodnutie a chce počkať na priebeh sezóny a svoje zdravie.
V súčasnosti je Lewandowski najlepším strelcom tímu a jeho góly sú kľúčové pre úspech FC Barcelona.