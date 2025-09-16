Na dvojgólového Lewandowského zabudli. Tímový autobus odišiel bez neho, volal, aby sa po neho vrátili - VIDEO

Celá situácia sa natočila a zverejnila na internete, kde sa viacerí fanúšikovia zabávajú na smutno-vtipnom incidente.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Robert Lewandowski
Hráč FC Barcelona Robert Lewandowski oslavuje gól z pokutového kopu počas zápasu španielskej futbalovej La Ligy 2024/2025 proti FC Sevilla, v nedeľu 20. októbra 2024. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Pri výhre Barcelony nad Valenciou 6:0 sa zaskvel dvomi gólmi. Poliak Robert Lewandowski však po dueli zostal nemilo prekvapený.

Pred maličkým doterajším stánkom Johana Cruyffa zostal stáť, keďže tímový autobus odišiel bez neho.

Musel tak zavolať niekomu z tímu a zrejme sa pýtal, či má počkať na jeho návrat.

Celá situácia sa natočila a zverejnila na internete, kde sa viacerí fanúšikovia zabávajú na smutno-vtipnom incidente.

Napokon sa pre neho, ale ale aj ďalších čakajúcich hráčov (napríklad aj po Fermína Lópeza, ktorý tiež skóroval dva razy), vrátili, vyzdvihli a odviezli.

Tímový autobus bol údajne menší ako obvykle, takže nemohol odviezť všetkých naraz. Pre zvyšných tak musel prísť ešte raz.

Viac k osobe: Robert Lewandowski
Firmy a inštitúcie: FC Barcelona
Okruhy tém: Autobus góly La Liga 2025/2026 Výhra
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk