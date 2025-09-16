Na dvojgólového Lewandowského zabudli. Tímový autobus odišiel bez neho, volal, aby sa po neho vrátili - VIDEO

Pri výhre Barcelony nad Valenciou 6:0 sa zaskvel dvomi gólmi. Poliak Robert Lewandowski však po dueli zostal nemilo prekvapený.
Pred maličkým doterajším stánkom Johana Cruyffa zostal stáť, keďže tímový autobus odišiel bez neho.
Musel tak zavolať niekomu z tímu a zrejme sa pýtal, či má počkať na jeho návrat.
Celá situácia sa natočila a zverejnila na internete, kde sa viacerí fanúšikovia zabávajú na smutno-vtipnom incidente.
Napokon sa pre neho, ale ale aj ďalších čakajúcich hráčov (napríklad aj po Fermína Lópeza, ktorý tiež skóroval dva razy), vrátili, vyzdvihli a odviezli.
I’m crying they left Lewandowski and Fermín behind because the bus didn’t have enough room for them😭😭😭😭 pic.twitter.com/U1XgLHoAoJ
— 𝜗𝜚 (@LEWANDOWSKI9__) September 14, 2025
Tímový autobus bol údajne menší ako obvykle, takže nemohol odviezť všetkých naraz. Pre zvyšných tak musel prísť ešte raz.