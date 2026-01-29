Lewandowského manželka sa už 20 rokov prispôsobuje len futbalu. Nepáči sa jej, že je tretia v poradí - VIDEO, FOTO

Manželka slávneho futbalistu to podľa Anny Lewandowskej nemá príliš ľahké, keďže celý jej život sa točí najmä okolo tohto populárneho športu.
Napriek tomu, že podporuje svojho manžela Roberta Lewandowského, chce mať čas pre seba a svoj úspešný podnikateľský život.
V rozhovore pre web twojstyl.pl porozprávala o tom, ako to funguje v jej živote, či chodí domov do Poľska a ako sa všetko zmenilo, odkedy sa presťahovali do Barcelony.
Druhá Victoria Beckhamová?
„Je to žena, ktorá chce ísť za svojimi snami, byť ocenená a niekedy aj zažiariť. Získala sebavedomie a odvážnejšie vyjadruje svoje názory. Doma, v práci, v živote. Pre ňu nie je každodenný život sériou spontánnych udalostí, ale scenárom písaným hodinu po hodine,“ opísala ju spomenutá webstránka.
Nie je typická futbalistova manželka, ktorá s ním vyzerá dobre na fotkách z párty. Portál ju opisuje ako Victoriu Beckhamovú, ktorá si takisto splnila svoje sny a uskutočnila ich.
Rozdiel medzi Mníchovom a Barcelonou je obrovský. „Bola to úplná zmena. Mníchov je o poriadku, chladnom počasí a rezervovaných ľuďoch. Barcelona – slnko a vrúcni, otvorení i spontánni miestni,“ uviedla Anna.
Kamarátky vedia viac než manžel
Priznala si, že si už zvykla na život v zahraničí, kde už je 17 rokov. „Ale s deťmi je sťahovanie tvrdší oriešok. Naše kalendáre sú organizované podľa Robertových zápasov a Klarinej školy (staršia dcéra, pozn.). Som tretia v poradí a budem štvrtá, keď Laura začne chodiť do školy,“ povedala 37-ročná rodáčka z mesta Lodž.
„Chodíme na dovolenku, keď môže môj manžel a staršia dcéra. Robert vyhlásil, že keď pôjde do dôchodku, bude sa počas leta starať o deti, zatiaľ čo ja sa budem venovať svojim projektom. So smiechom som mu povedala, že nechcem čakať, kým prestane hrať, aby som si splnila svoje sny. A všetko zariaďujem tak, aby som to mohla urobiť teraz,“ sebavedomo vyhlásila.
Je rada za svoje priateľky v Poľsku, vzdialenosť nič nezmenila. Rada za nimi príde, naplánuje povinnosti tak, aby mohli zájsť na víno a o všetkom sa porozprávať. Vedia o nej viac ako jej manžel.
Študovala kvôli Robertovi
„Peniaze tu dnes sú, zajtra môžu byť preč,“ uznala premenlivosť, aká na svete vládne. Uviedla, že pozvala manžela na rande, aby sa mohli porozprávať o nej a nie o futbale. O športe sa „točí všetko 20 rokov“.
„Rozprávala som sa s kamarátkou psychologičkou a rozhodli sme sa, že nemôžeme žiť s neustálym presvedčením, že naše problémy sú v porovnaní s problémami mužov triviálne. A naša práca je nezmysel v porovnaní s ich. Prečo? Odkedy žijem v Barcelone, žijem svoj život viac sama. Veľa vecí som robila a pritom myslela na Roberta. Absolvovala som pre neho štúdium dietetiky a čítala som knihy, aby som sa dozvedela, ako mu ešte môžem pomôcť. Neprestala som ho podporovať, ale urobila som všetko pre to, aby som mu pomohla,“ prezradila ďalej Anna.
Uvedomuje si však, že je Lewandowski na ňu hrdý a chváli sa jej úspechmi pred kamarátmi. Každý deň jej povie veľa milých fráz. „Pre mňa je najdôležitejšie, že som prvá osoba, ktorej zavolá po zápase, prvá osoba, ktorej sa zdôverí, keď sa trápi,“ doplnila Lewandowská pre uvedený portál.