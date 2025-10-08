Levice začnú púť Ligou majstrov proti maďarskému Szolnoku. Podarí sa im zvíťaziť? - FOTO

Patrioti Levice začínajú svoje vystúpenie v Lige majstrov v Maďarsku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
Michal Madzin
Patrioti Levice pod taktovkou trénera Michala Madzina dosiahli už niekoľko pozoruhodných úspechov. Foto: FB, www.facebook.com
Nedávny historický úspech basketbalistov Levíc sa začína premietať do reality. V stredu začnú Patrioti púť základnou skupinou Ligy majstrov.

Historická premiéra v tejto prestížnej súťaži ich čaká v Maďarsku proti tímu HSZ-Szolnoki Olajbányász. Hrať sa však nebude v Szolnoku, ale v Miškovci. Začiatok je o 18.00 h.

Proti Szolnoku si Patrioti zahrali začiatkom septembra v príprave na turnaji v rumunskom Temešvári, informácie o súperovi teda majú.

„Videli sme súpera, ktorý hral veľmi fyzicky a rýchlo. Chýbali mu síce dvaja hráči, ale dokázali sme proti nim hrať vyrovnaný zápas. Verím tomu, že to môžeme zopakovať aj v stredu a že máme na to, aby sme zabojovali o víťazstvo,“ uviedol na klubovom webe Patriotov hráč Levičanov Alex Krajčovič.

Pokračovanie sna

Tréner Michal Madzin na margo vstupu jeho tímu do Ligy majstrov pre Rádio Slovensko povedal:

„Je to super pocit a hrdosť. Chceme zodpovedne reprezentovať svoj klub aj samých seba. Verím, že budeme správne nastavení na to, aby sme zabojovali o ďalšie posúvanie nášho sna. Proti Szolnoku sme už síce hrali, ale bola to len príprava.“

Autobusy do Miškovca

Do Miškovca, kde bude mať Szolnok domácu halu počas zápasov Ligy majstrov, sa chystajú okrem hráčov aj fanúšikovia Levíc, a to dvoma autobusmi. „Hrá sa na neutrálnej pôde, čiže podpora našich fanúšikov môže zohrať dôležitú úlohu. Tešíme sa na to a spravíme všetko preto, aby sme im spravili radosť,“ dodal Krajčovič.

Okrem Szolnoku Levice v F-skupine vyzvú aj gréckeho favorita AEK Atény a lotyšského majstra VEF Riga. V skupine odohrajú systémom každý s každým doma-vonku dokopy šesť zápasov. Víťazi ôsmich skupín postúpia priamo do osemfinále. Druhé a tretie tímy z jednotlivých skupín si zahrajú v baráži na dva víťazné zápasy o postup do play-off. Posledné tímy zo skupín skončia svoju púť.

Zaujímavosťou je, že ani Levičania nebudú hrať svoje domáce zápasy vo vlastnej hale, ale tri súvoje absolvujú v bratislavskej ŠH Pasienky.

