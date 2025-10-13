Levičanov čaká ďalší duel v Lige majstrov, v Rige ich nečaká nič jednoduché

Rižania v prvom súboji prehrali s AEK Atény a pred vlastnými fanúšikmi sa budú chcieť rehabilitovať.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Patrioti Levice
Postupová radosť basketbalistov Levíc so svojimi fanúšikmi po víťaznom finále kvalifikačného turnaja v Bulharsku. Foto: FB, www.facebook.com
Slovensko Basketbal Basketbal z lokality Slovensko

Basketbalisti Levíc majú za sebou neúspešný vstup do skupinovej časti Ligy majstrov, v ktorej účinkujú premiérovo v histórii. Zverenci trénera Michala Madzina majú pred sebou ďalší súboj a opäť ho absolvujú vonku.

Levickí Patrioti po neúspechu s maďarským Szolnokom (54:84) už v utorok nastúpia v Lotyšsku proti tímu VEF Riga, ktorý má vo svojom kádri 36-ročného ostrostrelca Dairisa Bertansa. Aj Lotyši vo svojom úvodnom vystúpení prehrali, nestačili na grécky AEK Atény.

„Prehra v Maďarsku nebola príjemná, možno na druhú stranu je trochu potrebná, aby nám ukázala nedostatky a to, na akej úrovni musíme hrať. V Lige majstrov narazíte na kvalitnejšie mužstvá a mediálna pozornosť je tiež vyššia,“ uviedol Alex Krajčovič podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Hlavný kormidelník Madzin po prehre o 30 bodov v Maďarsku vyhlásil, že v tíme nebudú hľadať výhovorky a je podstatné, aby sa hráči nezačali mentálne opúšťať. „Musíme byť koncentrovaní 40 minút a nenechať sa rozhodiť, ak nám nejaká pasáž v zápase nevyjde. Je dôležité, aby sme sa nedostali pod tzv. deku, z ktorej sa už zápasy otáčajú náročnejšie,“ myslí si krídelník Krajčovič.

Rižania v prvom súboji podľahli Grékom o 15 bodov, keď v prvom polčase zaznamenali len 24 bodov. „Myslím si, že to chcú napraviť pred domácimi fanúšikmi. Veľmi sa teším a verím, že miestni fanúšikovia halu zaplnia a spravia atmosféru, ako sa na Ligu majstrov patrí. Zároveň je to pre nás motivácia, že tu nie sme náhodou. V ich tíme najviac vyčnieva snajper Bertans, ale majú aj silných podkošových hráčov. Nemajú to vôbec poskladané zle,“ doplnil.

Liga majstrov je pre Levičanov priestor na zbieranie skúseností, prioritne pre slovenských mladíkov – Patrika Pažického, Alexa Krajčoviča či Samuela Solčánskeho.

„Je to pre nás veľká skúška a zároveň tlak. Je to ale krásne zažiť s tímom, v ktorom pôsobíme už niekoľko rokov. Užívame si každú minútu. V Lotyšsku bude snahou, aby sme boli vyrovnaným súperom počas celého zápasu. Nechceme sa len zúčastniť, ale ideme zabojovať o výhru,“ uzavrel Krajčovič.

