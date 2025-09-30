Basketbalistov Prievidze na ceste do Európskeho pohára čaká náročná odveta proti Cibone Záhreb

Na basketbalistov slovenského tímu BC Prievidza čaká neľahká úloha v odvete kvalifikácie Európskeho pohára mužov. Počas predchádzajúceho týždňa prehrali v Chorvátsku na pôde tímu KK Cibona Záhreb 83:91 a pred vlastnými fanúšikmi musia zmazať 8-bodové manko, ak chcú postúpiť ďalej.
Ak chce tím škótskeho trénera Garetha Murrayho mať istotu postupu, doma musí zvíťaziť aspoň o 9 bodov. Teoreticky majú Prievidžania šancu aj ako tzv. „lucky looser“, na to sa však nechcú spoliehať.
„Do zápasu ideme s jasným cieľom – postúpiť do skupinovej časti Európskeho pohára. Nepripúšťame si nič iné. Každý zápas je iný a určite sme iným štýlom chceli odohrať prvý duel v Chorvátsku. Teraz sa musíme vyrovnať s postavením, v akom sme. Musíme nastúpiť od prvej minúty s plnou vážnosťou. Rozhodovať bude každý útok aj každý moment v obrane,“ povedal 30-ročný rozohrávač Dalibor Hlivák podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). V prvom stretnutí bol druhý najvyťaženejší hráč Prievidze, keď odohral viac ako 30 minút.
Prievidzu budú za postupom hnať ich výborní fanúšikovia. „Vieme, že doma vytvoria atmosféru, ktorá nám dodá na ihrisku energiu. Videli sme to už v minulej sezóne počas európskych a ligových zápasov. Diváci sú našim šiestym mužom na palubovke,“ doplnil slovenský reprezentant.
V prvom stretnutí slovenskému tímu nevyšiel najmä druhý polčas, v ktorom inkasovali až 50 bodov. „Prvý zápas bol od začiatku do konca hore-dole. Keď si jeden tím vytvoril náskok, o pár minút to už neplatilo a druhý sa dotiahol. Náš tím vyzerá zaujímavo. Stretli sa tu hráči, ktorí chcú na ihrisku odovzdať maximum a bijú sa jeden za druhého,“ vyhlásil Hlivák.
Zaujímavosťou je, že záhrebskú Cibonu vedie niekdajší kouč Prievidze aj slovenskej reprezentácie Chorvát Ivan Rudež. Isto tak vie, že na Hornej Nitre jeho hráčov nečaká ľahký duel.
„Je to tím s veľkými skúsenosťami. Vedia hrať rozumný basketbal a ak im dovolíte, vedia kontrolovať tempo hry. Každý súper je hrateľný a musíme sa sústrediť na naše veci, ktoré sa snažíme robiť od začiatku prípravy a hrať to, čo nás zdobí,“ uzavrel Hlivák.