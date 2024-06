Letnú nočnú oblohu zdobí kométa Olbers. Vidieť ju môžete aj malým ďalekohľadom

Letnú nočnú oblohu zdobí kométa Olbers. Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) s tým, že pre jej jasnosť na úrovni 7,5 magnitúda ju zo Slovenska možno pozorovať aj malými ďalekohľadmi.

Periodická kométa typu Halley

SAV priblížila, že 13P/Olbers je periodická kométa typu Halley s obežnou dobou 69 rokov. Kométu objavil Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 6. marca 1815.

„Perihéliom prejde kométa 30. júna 2024. Od Slnka bude v tento deň vzdialená 1,18 astronomickej jednotky. Najďalej od Slnka bude 8. mája v roku 2059. Od našej hviezdy bude vzdialená 32,64 astronomických jednotiek. Kométa sa bude vtedy nachádzať až za dráhou Neptúna,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Viditeľnosť koncom júla

Koncom júla bude kométa viditeľná večer a zapadať bude hodinu po polnoci. V polovici augusta zapadne hodinu pred polnocou.

Svoreň dodal, že na oblohe prejde zo súhvezdia Rys popod známy Veľký voz až do súhvezdia Vlasy Bereniky. V priebehu leta bude jasnosť kométy postupne klesať, no začiatkom septembra v dosahu ďalekohľadov s priemerom objektívu do desať centimetrov.