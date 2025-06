Letné horúčavy môžu byť pre ľudí bez domova nebezpečné, verejnosť by k nim mala byť všímavá

Leto je pre ľudí bez domova náročné, verejnosť by mala byť všímavá, apeluje nezisková organizácia Depaul Slovensko. Ako priblížila, mnohým ľuďom bez domova hrozia v horúčavách zdravotné riziká, napríklad úpal, dehydratácia či zhoršenie chronických ochorení. Pritom majú často obmedzený prístup k pitnej vode.

Vysoké teploty môžu byť nebezpečné

Neziskovka prosí verejnosť, aby bola všímavá. Spustila tiež verejnú zbierku, v rámci ktorej počas celého leta zbiera opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Veci možno priniesť počas pracovných dní medzi 8:00 a16:00 na adresu organizácie na Opavskej 24 v Bratislave, prípadne ich poslať poštou na túto adresu.

„Ľudia bez domova strávia väčšinu dňa vonku, bez možnosti skryť sa v tieni. Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich často nedostupné. Z nákupných centier, kde si môžu doplniť vodu a skryť sa pred horúčavou, sú vyháňaní,“ vysvetľuje riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Doplnil, že vysoké teploty spôsobujú ľuďom bez domova zdravotné problémy.

„Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta. Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko,“ dodal.

Vyzývajú ľudí na pomoc

Na ľudí tiež apelujú, aby v prípade, ak vidia niekoho ležať v lete na ulici, obzvlášť na priamom slnku, zistili, či takýto človek nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa.

„Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to,“ vysvetľuje záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Zároveň, ak osoba na oslovenie nereaguje a vyzerá, že je v ohrození života, je potrebné zavolať na tiesňovú linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.

„Stáva sa, že verejnosť obchádza ľudí ležiacich na ulici. Často sú totiž nálepkovaní ako ,opití ožraniʻ. Chceli by sme každého povzbudiť zabudnúť na predsudky. Ktokoľvek z nás môže odpadnúť v dôsledku dehydratácie či iných zdravotných problémov, ako napríklad cukrovka. Človek môže pôsobiť dezorientovane či ležať na ulici a je tak považovaný za človeka pod vplyvom omamných látok – akoby vtedy naša empatia išla do úzadia a podvedome triedime ľudí na tých, ktorí si ,zaslúžia pomocʻ, a tých, ktorí si ,nezaslúžia pomocʻ,“ vraví PR manažérka Depaul Slovensko Dominika Uhlárová, pričom zdôraznila, že v takých chvíľach môže byť záujem otázkou záchrany života, bez ohľadu na to, či je dotyčný pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Možná je aj adopcia postele

„Pomôcť môžete aj adopciou postele na www.adoptujsipostel.sk. Aj vďaka finančnej podpore darcov dokážeme dlhodobo poskytovať sociálne služby ľuďom, ktorí prišli o svoj domov,“ dodala Uhlárová v mene organizácie Depaul Slovensko.

Podľa neziskovky je počet ľudí, ktorí vyhľadajú jej služby a zariadenia v lete porovnateľný so zimou. Nocľaháreň sv. Vincenta v Bratislave poskytuje v tomto období v priemere 200 nocľahov.

„Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú základné zdravotné ošetrenie, navštívia denne desiatky ľudí. Následky zimy ako omrzliny, podchladenie či existenčný stres sa často prejavia práve v letných mesiacoch. Aj z dôvodu stále nedostupnej adekvátnej zdravotnej starostlivosti sa priebeh ochorení komplikuje,“ uvádza Depaul Slovensko.

Organizácia má terénny tím sociálnych pracovníkov, ktorý pôsobí v štyroch mestských častiach Bratislavy. Ide o Karlovu Ves, Dúbravku, Lamač a Devínsku Novú Ves. Terénny tím tam vyhľadáva a navštevuje ľudí, ktorí žijú na periférii mesta a pre pitnú vodu dochádzajú ďaleko od svojich obydlí.