Letná ponuka operátora UPC: rýchlejší internet a viac telky za menej peňazí

Rýchlejší internet a viac TV zábavy za ešte výhodnejších podmienok. Internet s rýchlosťou 100, 500, 800 alebo 1000 Mb/s za cenu od 11,9€, vrátane prenájmu WiFi routera, či internetová TV so 60 stanicami k internetu na 6 mesiacov bezplatne. To je len časť ponuky na obdobie počas letných mesiacov, ktorú dnes odštartoval operátor UPC. A navyše, každý zákazník digitálnej televízie získa ako bonus mobilnú aplikáciu UPC TV bezplatne na celé obdobie trvania zmluvy. S ňou majú prístup k takmer 140 televíznym staniciam nielen doma, ale môžu si zobrať telku aj do vrecka, na letnú dovolenku a sledovať svoje obľúbené programy vo všetkých krajinách Európskej únie.

Rýchlejší internet počas celej viazanosti

UPC Internet je počas leta ešte rýchlejší. Namiesto doterajšieho pripojenia s rýchlosťou 400 Mbps noví zákazníci teraz získajú rýchlosť 500 Mb/s, a namiesto 600 Mb/s si teraz môžu užívať rýchlosť až 800 Mb/s. Pri obidvoch pripojeniach sa zvýšila aj rýchlosť uploadu a to z doterajších 25 na 50 Mb/s. Pripojenie s rýchlosťou 500 Mb/s je v ponuke už od 13,90€, vrátane prenájmu WiFi routera, počas celého trvania zmluvy. V ponuke je taktiež pripojenie s rýchlosťou 100 Mb/s za cenu 11,9€ vrátane routera, či najrýchlejší 1 Gigabitový internet za zvýhodnenú cenu 23,9€ vrátane routera, vďaka čomu zákazník počas dvoch rokov ušetrí až 96€.

Televízna appka na letnú dovolenku po celej EU teraz až na 6 mesiacov bezplatne

Mobilná aplikácia UPC TV je počas letných mesiacov ideálnym riešením ako na doma, tak aj na cesty. S aplikáciou UPC TV môže zákazník sledovať takmer 140 staníc či už pôjde na dovolenku do Chorvátska, Talianska, Grécka či Španielska, alebo ktorejkoľvek inej krajiny EU. A ak si zákazník objedná akýkoľvek nový internet od UPC, mobilnú aplikáciu UPC TV Smart získa teraz až na pol roka bezplatne, bez akejkoľvek viazanosti či poplatkov. Podrobnejšie informácie o letnej ponuke záujemcovia nájdu na www.upc.sk, osobne na zákazníckych strediskách alebo na telefonickej UPC Infolinke 02/ 294 22 222.

