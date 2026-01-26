Letisková hala ako bojisko. Po bitke chorvátskych a srbských fanúšikov zadržali takmer 100 ľudí

Fanúšikovia chorvátskeho Hajduku Split a srbskej Crvenej zvezdy Belehrad sa v Bosne a Hercegovine pustili do brutálnej bitky, po ktorej zostali zranení, zatknutí a jeden človek bojuje o život.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Cheering sports fans holding up bengal fireworks
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Bosna a Hercegovina Futbal Futbal z lokality Bosna a Hercegovina

Takmer 100 ľudí bolo zadržaných a najmenej 18 utrpelo zranenia pri brutálnom strete fanúšikov chorvátskeho klubu Hajduk Split s podporovateľmi srbského šampióna Crvena zvezda Belehrad na letisku v Bosne a Hercegovine.

K násiliu došlo v noci na sobotu pred letiskom v Tuzle, kde fanúšikovia Hajduku Split údajne zorganizovali prepadnutie priaznivcov Crvenej zvezdy, ktorí sa vracali z pohárového zápasu vo Švédsku. Polícia potvrdila, že zadržala 93 ľudí a minimálne 18 osôb utrpelo zranenia. Jeden zo zranených je v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Do vyšetrovacej väzby vzali 11 Chorvátov a troch občanov Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnych médií čakali ultras Hajduku, známi ako Torcida, na srbských fanúšikov Delije priamo pri letisku. Obe skupiny patria k najobávanejším táborom chuligánov v regióne.

Incident opäť pripomenul, že futbal na Balkáne je viac než len hra. Nevyriešené napätie z vojen v 90. rokoch minulého storočia medzi Chorvátskom a Srbskom sa pravidelne prenáša na tribúny. Zápasy klubov z bývalej Juhoslávie sú dlhodobo považované za extrémne rizikové a sobotná noc v Tuzle to potvrdila v plnej sile.

Firmy a inštitúcie: Crvena Zvezda BelehradHajduk Split
Okruhy tém: Fanúšikovia Násilie Tuzla
