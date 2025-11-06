Légia Slobody Ruska spálila desiatky lokomotív ruských nákladných vlakov

Ruské hnutie odporu proti kremeľskému režimu Légia Slobody Ruska vykonalo sériu úspešných operácií zameraných na ruskú vojenskú logistickú infraštruktúru, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Hnutie Légia Slobody Ruska je aktívne od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a v súčasnosti sú jedným z najväčších a najúčinnejších hnutí odporu pôsobiacich v Rusku, uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Ich útoky zasiahli lokomotívy používané ruskými silami na prepravu zbraní, munície a vybavenia pre vojenské operácie proti Ukrajine.
„Molotovove koktaily účastníkov podzemného odporu spálili riadiace a energetické systémy desiatok motorov, ktoré sa používali na prepravu vojenského nákladu. Tieto útoky výrazne spomalili pohyb nepriateľských zdrojov a ovplyvnili stabilitu zásobovania jednotiek ruskej armády na fronte,“ dodal Kyjev.