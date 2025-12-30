Legenda stále nekončí! "Kráľ Kazu" podpísal zmluvu s treťoligovou Fukušimou - VIDEO

Kazujoši Miura čoskoro oslávi 59. narodeniny a čaká ho 41. profisezóna.
Japan Soccer Aging Player
Kazujoši Miura, 57-ročný bývalý útočník japonského národného futbalového tímu, pózuje na tlačovej konferencii na Národnom štadióne v Tokiu 25. júna 2024, keď klub Atletico Suzuka oznámil jeho angažovanie. Foto: Kyodo News via AP
Japonsko Futbal Futbal z lokality Japonsko

Je len veľmi málo futbalových fanúšikov, ktorí nepoznajú meno Kazujoši Miura. Je to totiž Japonec, ktorého čaká už 41. sezóna na zelených trávnikoch. A to vo februári 2026 oslávi už 59. narodeniny.

Hráč známy aj ako „Kráľ Kazu“ už podpísal kontrakt s treťoligovým tímom Fukušima United, v ktorom bude tradične hosťovať zo svojho klubu FC Jokohama.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Moja vášeň pre futbal sa nezmenila, bez ohľadu na môj vek. Som veľmi vďačný za príležitosť hrať vo Fukušime a budem tvrdo bojovať ako člen tímu. Poďme spolu písať históriu!“ uviedol po podpise kontraktu do júna 2026.

Miura je najstarší profesionálny futbalista v Japonsku a pravdepodobne aj na celom svete. Ostatné dva roky strávil v štvrtoligovom Atleticu Suzuka, za ktorý v roku 2025 odohral 7 duelov. Predtým dve sezóny absolvoval v portugalskom druholigovom Oliveirense, za ktorý odohral deväť zápasov.

Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1986 v brazílskom Santose a počas kariéry pôsobil aj v Taliansku, Chorvátsku či Austrálii.

Útočník Miura sa stal jednou z najvýraznejších postáv ázijského futbalu 90. rokov a výrazne prispel k popularizácii futbalu v Japonsku po spustení profesionálnej J-League v roku 1993.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V národnom tíme debutoval v roku 1990 a v 89 zápasoch strelil 55 gólov, no na svetový šampionát v roku 1998 sa napriek tomu nedostal. Japoncom síce v kvalifikácii vystrieľal postup na MS so 14 gólmi, ale premiéru Japoncov na tomto fóre sledoval len ako divák.

