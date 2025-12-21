Legendárny japonský futbalista pokračuje v kariére. Miura nastúpi do svojej 41. sezóny

Bývalý japonský reprezentant bude mať vo februári 59 rokov.
Kazujoši Miura
Kazujoši Miura Foto: archívne, SITA/AP
Futbal medzi seniormi hrával už v čase, keď väčšina súčasných profesionálov ešte nebola ani na svete. Japonec Kazujoši Miura známy aj ako „Kráľ Kazu“ neprestáva udivovať.

Aktuálne 58-ročný útočník sa pripojí ku klubu Fukušima United, kde bude na hosťovaní. Minulý ročník hral v Atleticu Suzuka.

Pôjde o Miurovu 41. sezónu ako profesionálny futbalista. Podpis zmluvy ešte nie je oficiálny, ale jeho prestupy sa zvyčajne oznamujú 11. januára o 11:11 h ako odkaz na číslo jeho dresu.

Bývalý japonský reprezentant bude mať vo februári 59 rokov. V minulej ročníku odohral sedem zápasov za Suzuku, pripomína agentúra AFP.

Miura debutoval v profesionálnej lige v roku 1986 za brazílsky Santos a hral aj za tímy v Taliansku, Chorvátsku, Austrálii a Portugalsku.

Stal sa jednou z najvýraznejších postáv ázijského futbalu 90. rokov a výrazne prispel k popularizácii futbalu v Japonsku po spustení profesionálnej J-League v roku 1993.

V národnom tíme debutoval v roku 1990 a v 89 zápasoch strelil 55 gólov, no na svetový šampionát sa v roku 1998 napriek tomu nedostal. Japoncom síce v kvalifikácii vystrieľal postup na MS so 14 gólmi, ale premiéru tejto krajiny na tomto fóre sledoval len ako divák.

