Legenda basketbalovej NBA Jordan v súdnej sieni, obviňuje NASCAR z nekalých praktík

Michael Jordan a jeho tím 23XI Racing obviňujú NASCAR z monopolistických praktík, ktoré poškodzujú konkurenciu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Michael Jordan
Michael Jordan (vľavo) počas jedného zo svojich nenapodobiteľných výskokov pri streľbe. foto: ilustračné, www.facebook.com
Spojené štáty americké Motošport Motošport z lokality Spojené štáty americké

Legenda zámorskej basketbalovej NBA Michael Jordan sa v pondelok objavila na súde v Severnej Karolíne, kde sa začal proces týkajúci sa údajných pravidiel hospodárskej súťaže v podaní americkej motošportovej organizácie Nascar.

Prípad, ktorý by mohol mať pre Nascar ďalekosiahle dôsledky, obviňuje najpopulárnejšiu americkú automobilovú súťaž z monopolistických praktík, ktoré obmedzujú konkurenciu.

Jordan, ktorý je spoluvlastníkom tímu 23XI Racing v Nascar Cup Series, minulý rok podal žalobu spolu s tímom Front Row Motorsports po tom, čo odmietli podpísať nové licencie Nascar.

Žaloba tvrdí, že Nascar a jeho generálny riaditeľ Jim France pôsobia netransparentne, obmedzujú konkurenciu a riadia šport spôsobom, ktorý nespravodlivo zvýhodňuje ich na úkor tímov, pretekárov, sponzorov, partnerov a fanúšikov.

Medzi obvineniami sú nákup väčšiny najlepších okruhov výlučne pre Nascar, uvalenie exkluzívnych dohôd na trate, akvizícia konkurenta Automobile Racing Club of America (ARCA), zabránenie tímom v účasti na iných pretekoch a nútenie tímov nakupovať diely od dodávateľov vybraných organizáciou Nascar.

„Každý vie, že vždy som bol húževnatý súper a práve táto vôľa vyhrávať poháňa mňa aj celý tím 23XI každý týždeň na trati,“ povedal Jordan. „Milujem preteky a vášeň našich fanúšikov, ale spôsob, akým Nascar funguje, je nespravodlivý voči tímom, jazdcom, sponzorom a fanúšikom.“

