LeBron James a Stephen Curry pravdepodobne nebudú hrať na olympiáde 2028 v Los Angeles

Hviezdy zámorskej basketbalovej NBA LeBron James z Los Angeles Lakers a Stephen Curry z Golden State Warriors jasne naznačili, že neplánujú reprezentovať americký národný tím na olympijských hrách v roku 2028 v Los Angeles.
„Už poznáte moju odpoveď. Budem to sledovať,“ povedal podľa webu televíznej stanice ESPN LeBron James, ktorý bude mať počas olympiády 43 rokov.
LeBron James začal rekordnú 23. sezónu v NBA, bol to víťazný návrat - VIDEO
Stephen Curry, ktorý niekoľko mesiacov pred OH 2028 oslávi 40. narodeniny, úplne „nezabuchol dvere“ pred štartom pod piatimi kruhmi, no jeho slová naznačujú, že účasť je nepravdepodobná.
„Ak Boh dá, stále budem mať možnosť a fyzickú schopnosť na to, aby som mal vplyv na hru mužstva“ povedal Curry a dodal: „Nikdy nehovor nikdy, ale veľmi o tom pochybujem.“
Stephen Curry dosiahol rekordných 4-tisíc trojok v NBA, lepšie "trojkára" história nepozná
LeBron James sa zúčastnil na štyroch olympiádach. Získal bronz v roku 2004 a zlaté medaily v rokoch 2008, 2012 a 2024.
Curry debutoval na olympiáde v roku 2024 v Paríži, kde predviedol legendárny výkon v zápase o zlato, ktorý pomohol USA zdolať domáce Francúzsko.