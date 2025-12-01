McLaren urobil v Katare strategickú chybu. Posledné preteky rozhodnú o všetkom - VIDEO

Šéf tímu McLaren Andrea Stella priznal, že jeho tím urobil obrovskú strategickú chybu počas Veľkej ceny Kataru. Tá podľa neho stála pretekárov tohto tímu víťazstvo a miesto na pódiu. McLaren sa rozhodol nezastaviť v boxoch počas skorého zásahu safety car, zatiaľ čo všetky ostatné tímy využili túto príležitosť.
V Katare napokon zvíťazil Max Verstappen a pred budúcotýždňovým vyvrcholením sezóny znížil manko na vedúceho Landa Norrisa na 12 bodov. Holanďan z tímu Red Bull, ktorý vyhral päť z ostatných ôsmich pretekov, tak stále môže získať piaty titul majstra sveta.
„Bola to rozhodnutie nezastaviť a úprimne sme nečakali, že všetci ostatní sa v boxoch zastavia,“ povedal Stella. „Keď však všetci zastavili, bolo jasné, že to bola správna vec. Keď vediete, neviete, čo ostatní urobia. Hlavným dôvodom bolo, že sme nečakali, že všetci zastavia, takže to bolo rozhodnutie. A v skutočnosti to nebolo správne rozhodnutie.“
Toto priznanie neprinieslo útechu jazdcom, najmä Oscarovi Piastrimu, ktorý v prípade víťazstva mohol znížiť stratu na lídra Landa Norrisa na sedem bodov pred záverečnou Veľkou cenou Abú Zabí. Norris povedal: „Je to ťažké. Musíme mať dôveru v tím, že urobí správne rozhodnutie. Bola to stávka a my sme boli tí, ktorí ju riskovali. Teraz to bolo zlé rozhodnutie, ktoré sme nemali urobiť. Oscar stratil víťazstvo a ja som stratil druhé miesto, takže dnes sme nespravili dobrú prácu.“
Piastri nevedel, čo povedať, a priznal, že sa ťažko vyrovnáva s výsledkom: „Jasne sme to dnes nezvládli. Jazdil som najlepšie, ako som mohol, najrýchlejšie, ako som mohol. Všetko som dal do toho, ale dnes to nevyšlo. S odstupom času je jasné, čo by sme mali urobiť. Určite to v tíme preberieme. Nie je to všetko zlé, bol to dobrý víkend, tempo bolo silné, ale je ťažké to prijať.“