Lavína v talianskych Alpách zabila päť nemeckých horolezcov

Ďalších dvoch sa podarilo zachrániť.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Lavína v talianskych Dolomitoch v sobotu popoludní zabila päť nemeckých horolezcov, medzi ktorými bolo aj 17-ročné dievča. Dve skupiny horolezcov zasiahla lavína, ktorá sa zosunula z hory neďaleko švajčiarskej hranice v severovýchodnej časti Južného Tirolska.

Prvú skupinu, ktorá pozostávala z troch ľudí, zasypal sneh, uviedli v nedeľu vo vyhlásení talianske horské záchranné služby.

Z druhej štvorčlennej skupiny prežili dvaja horolezci, ktorí sa dokázali pred lavínou včas ukryť. Muža a jeho 17-ročnú dcéru našli záchranári v nedeľu ráno. Dvoch horolezcov, ktorým sa už nedalo pomôcť, lavína podľa záchranárov strhla do dolnej časti žľabu.

