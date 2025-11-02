Lavína v talianskych Alpách zabila päť nemeckých horolezcov

Lavína v talianskych Dolomitoch v sobotu popoludní zabila päť nemeckých horolezcov, medzi ktorými bolo aj 17-ročné dievča. Dve skupiny horolezcov zasiahla lavína, ktorá sa zosunula z hory neďaleko švajčiarskej hranice v severovýchodnej časti Južného Tirolska.
Prvú skupinu, ktorá pozostávala z troch ľudí, zasypal sneh, uviedli v nedeľu vo vyhlásení talianske horské záchranné služby.
Z druhej štvorčlennej skupiny prežili dvaja horolezci, ktorí sa dokázali pred lavínou včas ukryť. Muža a jeho 17-ročnú dcéru našli záchranári v nedeľu ráno. Dvoch horolezcov, ktorým sa už nedalo pomôcť, lavína podľa záchranárov strhla do dolnej časti žľabu.