Laureáta Nobelovej ceny mieru Biaľackého odsúdili na desať rokov väzenia

V Bielorusku v piatok odsúdili na desať rokov väzenia popredného ľudskoprávneho aktivistu a laureáta Nobelovej ceny mieru Alesa Biaľackého. Šesťdesiatročného Biaľackého a ďalších troch predstaviteľov ľudskoprávneho centra Viasna, ktoré založil, súd uznal za vinných z financovania akcií narušujúcich verejný poriadok a pašeráctva. V piatok o tom informovala Viasna.

Valiancin Stefanovič dostal deväťročný trest, Uladzimir Labkovič sedem rokov a Dzmitryja Salaujova v neprítomnosti odsúdili na osem rokov.

✊On the eve of the verdict in the Viasna case, the signatory organisations reiterate their calls to release the human rights defenders – Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovic and Uladzimir Labkovich – and drop all charges against them.

