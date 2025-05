Laťákovi obvinenie nedoručili. Polícia je pod vedením Šutaja Eštoka zneužívaná na politický boj, tvrdí Šeliga – VIDEO

Petrovi Laťákovi doteraz nedoručili obvinenie, minister vnútra tak podľa Demokratov klamal. Ako Demokrati pripomenuli, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na sociálnej sieti vo štvrtok 15. mája večer uviedol, že člen strany Demokrati Peter Laťák bol obvinený.

Sám Laťák však na tlačovej besede v ten istý deň podvečer povedal, že prokuratúra zahodila trestné oznámenie za údajné nebezpečné vyhrážanie do koša. Demokrati upozornili, že Laťákovi do piatkového dňa nebolo obvinenie doručené a podľa štandardných predpisov Šutaj Eštok nemá čo disponovať takouto informáciou.

„Poviem vám, čo sa včera stalo. Tibor Gašpar v úvodzovkách nahúkal na svojej tlačovke na Šutaja Eštoka, že je slabý minister. Minister vnútra potreboval ukázať svaly, a tak po návrate zo slnečného Dubaja oznámil na sociálnej sieti, že Laťák je obvinený. Do dnešného dňa Petrovi nebolo nič doručené. To sme kde, že minister vnútra má informácie o akomkoľvek konaní a zverejňuje ich na Facebooku? Kde v Trestnom poriadku a Trestnom zákone je oprávnenie ministra vstupovať a oznamovať informácie o trestných konaniach?“ pýta sa podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s tým, že polícia je pod vedením Šutaja Eštoka zneužívaná na politický boj.

Šutaj Eštok potrebuje posilniť svoju pozíciu v strane

Predseda Demokratov Jaroslav Naď sa domnieva, že Šutaj Eštok potrebuje posilniť svoju pozíciu v strane, pretože panuje veľká nespokojnosť s tým, ako riadi rezort a stranu Hlas-SD.

„Jeho údajným náhradníkom na stoličke predsedu má byť Kamil Šaško. Nezmyselné obvinenie nášho člena a najmä, že ho minister komunikuje, a to, ako to komunikuje, sú plačlivým výkrikom o záchranu predsedníckej stoličky. Minister Šutaj Eštok by mal ako minister vnútra čo najskôr skončiť, pretože ministerstvu a Slovensku iba škodí,“ vyhlásil Naď.

Šírenie nenávistných prejavov

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) ako aj premiér Robert Fico hovorili na tlačových besedách o nenávisti a agresii na verejných podujatiach ako aj na sociálnych sieťach, pričom sa zamerali na človeka, ktorý podľa nich šíri nenávistné prejavy, a to s chladnou zbraňou v ruke. Išlo o Petra Laťáka, oblečeného v kroji a s valaškou v ruke. Upozornil na to vo štvrtok 15. mája predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.

Demokrati vyvrátili, že by išlo o nebezpečného človeka, ktorý chce premiérovu smrť. Rovnako vyvrátili Gašparové slová o tom, že mal Laťák pripnutý odznak s extrémistickým fašistickým symbolom útočnej jednotky Edelweiss. Naď vysvetlil, že Gašpar si symboly pomýlil, pretože v skutočnosti išlo o symbol horských jednotiek, ktoré majú tiež vo svojom znaku plesnivec alpínsky.

Laťák ďalej vyvrátil klamstvá premiéra o tom, že vo veci jeho údajného nebezpečného vyhrážania sa nebol vypovedať na polícii. Laťák však priniesol dôkazy o tom, že vypovedať bol a informoval, že „dobrý prokurátor s chrbtovou kosťou v Bratislave im to hodil do koša„. O dve hodiny neskôr po tlačovej besede Demokratov, na ktorej zazneli tieto informácie, minister vnútra na sociálnej sieti uviedol, že „zmanipulovanému radikálovi s valaškou bolo vznesené obvinenie„.