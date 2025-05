Lasky najskôr neveril, že Vallo vyhrá voľby. Ako sa hrá v kapele s primátorom Bratislavy? - VIDEO

Členom kapely Para je aj primátor mesta Bratislava Matúš Vallo. Spevák Tomáš Šedivý, známy pod prezývkou Lasky, tušil, že sa ich basgitarista bude uberať politickým smerom. V rozhovore pre agentúru SITA však povedal, že bolo pre neho prekvapením, že sa chcel stať rovno primátorom. „Myslel som si, že najskôr bude starostom a pôjde na to postupne,“ doplnil.

Náhradný basgitarista

Lasky sa spočiatku dokonca smial, že Vallo voľby nemôže vyhrať. „Keď sa to ale blížilo, tak som si uvedomil, že on to fakt vyhrá. Myslím si, že robí svoju prácu dobre a verím, že bude pokračovať aj ďalšie volebné obdobie,“ doplnil spevák.

Od kedy je Vallo primátorom, má podstatne menej času na kapelu. Lasky priblížil, že si kapela musela vyriešiť aj náhradného basgitaristu, keďže Vallo nemôže pre svoju funkciu hrať napríklad firemné akcie. Ak ide však o bežné koncerty či festivaly, kapela sa snaží hrať v plnej zostave. Tie podľa jeho slov Vallo stíha, keďže ide zväčša o víkendové koncerty.

Podotkol, že každý z členov kapely má mimo kapelu svoju prácu. Nie je to teda len Vallo, ktorý je časovo vyťažený. Napríklad Lasky rozváža sadenice kvetín a semená. Niektorí členovia kapely sa starajú aj o deti. „Hudba je ale naše milované hobby,“ doplnil Lasky.

Kapelu čaká historicky najväčší koncert

Spevák ďalej opísal, ako v kapele funguje tvorba nových piesní. Väčšinový tvorca je podľa neho práve Vallo.„U nás sa väčšinou tvoria albumy na chalupe, kde som prítomný aj ja, ale väčšinou spím vo vedľajšej miestnosti. Potom ich prídem skontrolovať čo urobili. Buď im to strašne opindám alebo poviem, že super,“ uviedol spevák.

Náročná je podľa neho najme tvorba textov, keďže nie všetko mu sedí do úst. „Niekedy pesnička vznikne behom desiatich minút, a tak, ako bola na skúške odohratá, tak sa aj nahrá. Niekedy je to neuveriteľný proces niekoľkých mesiacov, kým sme naozaj spokojní,“ priblížil Lasky.

Skupina oslavuje 30. narodeniny a na oslavu usporiada svoj historicky najväčší koncert. Ako Lasky priblížil, koncert sa uskutoční 29. novembra v bratislavskej Peugeot aréne. „Budeme hrať koncert na veľkom pódiu s veľkou šou. Už teraz je 60 percent lístkov vypredaných, tak do toho pol roka sa koncert hádam celý vypredá,“ uzavrel Lasky.