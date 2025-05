Lasky: Skákanie do publika je príjemný pocit a tiež dobrou súčasťou šou - ROZHOVOR

Skupina Para oslavuje 30. narodeniny a na oslavu usporiada svoj historicky najväčší koncert. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol spevák kapely Tomáš Šedivý, ktorého fanúšikovia poznajú pod prezývkou Lasky.

Ako priblížil, koncert sa uskutoční 29. novembra v bratislavskej Peugeot aréne. „Budeme hrať koncert na veľkom pódiu s veľkou šou. Už teraz je 60 percent lístkov vypredaných, tak do toho pol roka sa koncert hádam celý vypredá,“ povedal Lasky.

Skočí Lasky do publika?

Lasky je známy tým, že počas koncertov skáče medzi divákov, ale od istého času to však prestal robiť. „Podarilo sa mi vo Vrbovom na festivale Vrbovské vetry skočiť do ľudí. Ľudia sa rozostúpili a ja som si zlomil rebrá,“ priblížil spevák.

Skákanie do publika je podľa Laskyho príjemný pocit a tiež dobrou súčasťou šou. „Uvidíme, či sa to udeje aj na výročnom koncerte,“ doplnil spevák. Okrem veľkého koncertu k 30. narodeninám organizujú aj akustické turné a vystúpia aj na festivaloch. Do výročného koncertu chce Para urobiť ešte zopár väčších koncertov.

Lasky avizoval, že pracujú aj na novej piesni, ktorá nateraz ešte nie je úplne dokončená, ale je tu šanca, že ju fanúšikovia budú na výročnom koncerte počuť.

Para nedávno získala prestížne ocenenie

Kapela nedávno získala ocenenie Českej hudobnej akadémie Anděl za najlepší album roka 2024. Ako Lasky priblížil, kapela sa z ocenenia teší a je podľa neho fajn, že ich ocenili ľudia, ktorí rozumejú hudbe. Za oceneniami sa však kapela neženie. „Najviac si ceníme, keď si s nami ľudia spievajú pesničky či už na menších koncertoch v intímnejšej forme, alebo na veľkých koncertoch či festivaloch,“ priblížil spevák.

Ocenenie kapela získala za svoj v poradí osmy album Pre všetko okolo nás. Úspech albumu si Lasky vysvetľuje postupným vyzretím kapely v priebehu 30 rokov a postupným naberaním skúseností. Album má súčasne silnú výpovednú hodnotu.

„Snažili sme sa reflektovať na veci okolo, či už z geopolitickeho hľadiska, alebo aj v každodennom živote,“ vysvetlil Lasky s tým, že sa dotýkajú aj témy vojny na Ukrajine. Aj napriek tomu, že ide o tému, ktorá polarizuje spoločnosť, kapela smelo pojednáva aj o takýchto témach. Straty fanúšikov sa však neboja.

„Nebojíme sa, čo na to povedia tí, ktorí majú opačný názor. My sme vždy hovorili svoj názor priamo a nebáli sme sa ho hovoriť,“ zdôraznil Lasky s tým, že fanúšikovia už za tých 30 rokov vedia, čo môžu od nich očakávať. „Buď sa s tým človek, ktorému sa naša hudba páči, zmieri, že sa k tomu budeme vyjadrovať, alebo nie, a nebude chodiť na naše koncerty,“ uzavrel spevák.

