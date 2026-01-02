Kapitán Pitka pred štvrťfinále proti Kanade: Skvelá partia pôjde do toho na sto percent

Na slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká vrchol sezóny v podobe štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách sveta v USA.
Zverenci trénera Petra Frühaufa splnili základný cieľ postupom medzi osem najlepších tímov, keďže sa vyhli boju o záchranu.
Slováci tretíkrát prehrali o jeden gól a vo štvrťfinále ich čaká veľká Kanada - VIDEO
Teraz by to chcelo peknú nadstavbu v podobe boja o medaily. Proti však bude najúspešnejší tím histórie svetových šampionátov do 20 rokov – 20-násobný majster sveta Kanada. Posledné piatkové štvrťfinále MS v Minnesote Kanada – Slovensko sa hrá od 2.30 h už v sobotu nad ránom slovenského času.
Slovenská hokejová reprezentácia sa pred štvrťfinálovým duelom presunula do druhej haly v dejisku šampionátu – 3M Arena Mariucci v Minneapolise, ktorá je domovským stánkom univerzitného mužstva University of Minnesota z NCAA.
Slováci strelili Američanom päť gólov, aj tak prehrali. Hagens skóroval do šatne aj zo šatne - VIDEO, FOTO
Tréning bol zameraný najmä na doladenie detailov a správne nastavenie hláv. Bol krátky, ale intenzívny.
„Dali sme si rozkorčuľovanie a pripravovali sme sa na súpera. Na turnaji nie je ľahký súper. Proti Kanade môže rozhodnúť naša tímovosť. Sme skvelá partia, každý vie, o čo hráme. Pôjdeme do toho na sto percent,“ povedal kapitán SR „20“ Tobias Pitka podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja.
„Chceli sme vypotiť únavu a potom sa už sústrediť len na Kanadu. Vieme, že majú veľa hviezd a hráčov so skúsenosťami z NHL, ale my sa pozeráme na seba. Chceme hrať našu hru a pokračovať v tom, čo nám fungovalo proti USA či Švédsku. Tím zdoláva individuality,“ povedal útočník Tomáš Pobežal.
Bod im vzali len Lotyši
Kanaďania sa stali víťazmi B-skupiny, keď v štyroch zápasoch stratili iba jeden bod. Nečakane im ho vzali Lotyši, nad ktorými zvíťazili 2:1 po predlžení.
V zápase o prvé miesto v skupine proti Fínom ich za víťazstvom 7:4 potiahli dvojgóloví útočníci Cole Beaudoin a Brady Martin. Ďalšia hviezdička kanadského výberu, obranca Zayne Parekh so skúsenosťami z tímu NHL Calgary Flames, pridala gól a dve asistencie.
„Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo. Chceli sme ísť do štvrťfinále z prvého miesta a podarilo sa nám to,“ uviedol Brady Martin podľa webu MS do 20 rokov.
Pred 2 rokmi takmer vyhrali
Mladí Slováci pravidelne prehrávajú s rovesníkmi z Kanady na MS do 20 rokov. Od roku 2006 nad nimi ani raz nezvíťazili, ale pred dvoma rokmi neboli ďaleko od víťazstva.
Vo štvrťfinále na šampionáte v kanadskom Halifaxe Slováci dotiahli duel za stavu 3:3 do predĺženia, kde však rozhodol o kanadskom triumfe Connor Bedard, aktuálne už jeden z lídrov kanadského bodovania v NHL.